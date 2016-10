Konzert für einen Schrebitzer Am Sonntag geben Posaunenbläser ein Konzert in der Kirche. Es erklingen Werke von Horst Karl Hessel.

Christine Haynert (links) und Martina Willig zeigen ein Foto und Noten von Horst Karl Hessel. © Archiv/André Braun

Am Sonntag soll in der Kirche der wohl bekannteste Schrebitzer geehrt werden. In diesem Jahr wäre der Komponist Horst Karl Hessel 100 Jahre alt geworden.

Ihm zu Ehren haben Posaunisten aus Wermsdorf und Mügeln unter Leitung von Kantorin Sigrid Schiel Bläsermusik einstudiert, die aus der Feder von Horst Karl Hessel stammt. Die Kantorin hat für das Konzert Noten des Komponisten organisiert.

Sein Vater war Kirchschullehrer in Schrebitz. Er zog mit seiner Familie nach Nerchau und später nach Leipzig. Dort besuchte Horst Karl Hessel die Thomanerschule, wurde Thomaner und studierte danach Kirchenmusik. Nach dem Krieg war er beim Rundfunkchor Leipzig und fast 40 Jahre als Kantor der Michaeliskirche tätig.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres würdigte der Heimatverein den bekannten Schrebitzer in einer Ausstellung. „Horst Karl Hessel hat uns alle fasziniert. Er hat immer nur komponiert, selbst im Urlaub auf dem Campingplatz. Und er ist bis zu seinem 90. Geburtstag Auto gefahren und hat Keyboard gespielt“, sagte Birgit Müller, Vorsitzende des Heimatvereins Schrebitz. Das musikalische Lebenswerk Hessels besteht aus mehr als 800 Kompositionen und Bearbeitungen. Davon sind auch einige in einem Musikbuch der Ausstellung zu finden. Außerdem zeugen Fotos und andere Dokumente vom Wirken des Schrebitzers. „Er war Musiker durch und durch“, meinte Birgit Müller.

Der Schrebitzer Stephan Komp hatte vor einigen Jahren Kontakt zu Sabine Röhlich, der Tochter des Komponistengeknüpft. Sie war zur Eröffnung der Ausstellung dabei und brachte noch mehr Fotos und Dokumente über ihren Vater mit.

Die Schau über Horst Karl Hessel ist die erste, die zur Dauerausstellung im Heimatmuseum werden soll, aber nicht die letzte. Das Konzert beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr in der Schrebitzer Kirche. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Ausstellung im Museum in der Kulturschule zu besuchen. (DA/je/rt)

zur Startseite