Konzert feiert Jubiläum der Synagoge

Mit einem Konzert und Ansprachen wird am Dienstag an die Weihe der Neuen Synagoge in Dresden vor 15 Jahren erinnert. Der Synagogenchor wird traditionelle Melodien aus dem jüdischen Gebetsbuch und israelische Lieder anstimmen, sagte Rabbiner Alexander Nachama. Die Ansprachen halten Gemeindevorsitzende Nora Goldenbogen, Dresdens OB Dirk Hilbert, sein Vorgänger Herbert Wagner und der katholische Alt-Bischof von Dresden-Meißen, Joachim Reinelt. Der Eintritt für das Konzert ist frei, es wird um Spenden für die Gemeinde gebeten. Zudem gibt es die Möglichkeit, den jüdischen Fotokalender für 2016/17 zu erwerben. Einen Tag später, am 9. November, wird der Reichspogromnacht vor 78 Jahren gedacht. (SZ)

Konzert des Synagogenchores am 8. November, 19 Uhr, in der Neuen Synagoge, Hasenberg 1. Gedenken an die Pogromnacht am 9. November, 16 Uhr.

zur Startseite