Konzert ehemaliger Bausoldaten Pfarrer Joachim Rasch musiziert in einem Ensemble, das in der DDR in ganz unmusikalischer Umgebung entstand.

Pfarrer Joachim Rasch holt Bläser aus ganz Deutschland nach Bischofswerda. © Steffen Unger

Prora auf Rügen. Für viele junge Männer in der DDR war es ein Albtraum, dorthin einberufen zu werden. Prora war einer der größten Armeestandorte in der DDR. Ostsee-Meer, Sandmeer, nichts mehr, war damals ein geflügeltes Wort, um die abgeschiedene Lage zu beschreiben.

Einer, der den Einberufungsbefehl nach Prora bekam, war Bischofswerdas jetziger evangelischer Pfarrer Joachim Rasch. Er diente als Bausoldat und erinnert sich: Eine Gruppe von rund 360 Bausoldaten musste in Prora ihren Wehrdienst ableisten. Die Bausoldaten waren Einheiten der Nationalen Volksarmee in der DDR, in denen die jungen Männer zusammengefasst wurden, die aus religiösen oder ethischen Gründen den Wehrdienst mit der Waffe ablehnten. Viele von den zum großen Teil in christlichen Gemeinden engagierten jungen Männern hatten ihre Instrumente in die Kaserne mitgebracht, etwa 30 auch „ihr Blech“. So wurde gemeinsam musiziert. Der Grundwehrdienst dauerte 18 Monate. Nach der Entlassung im Mai 1985 gründeten acht der ehemaligen Bausoldaten das Ensemble „Musica 85“, zu dem in der Zwischenzeit weitere Bläserinnen und Bläser hinzugekommen sind. Die Bindungen halten mittlerweile über 30 Jahre.

Die aus verschiedenen Gegenden Deutschlands stammenden Bläser treffen sich zweimal jährlich zu einem Konzertwochenende, zu dem immer auch die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes gehört. Auf Einladung von Pfarrer Joachim Rasch ist das Bläserensemble an diesem Wochenende zweimal im Landkreis Bautzen zu erleben. In der Kirche von Neschwitz findet am Sonnabend 17 Uhr ein Bläserkonzert mit „Musica 85“ statt. Das Ensemble gestaltet ebenfalls den Gottesdienst am Sonntag, 10.30 Uhr, in der Bischofswerdaer Christuskirche musikalisch aus. Es erklingt Musik vom Barock bis zu modernen Meistern und Spirituals.

Auch in der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Bischofswerda ist Joachim Rasch als Bläser aktiv. Man sieht es nicht nur zu kirchlichen Anlässen. Beim Festumzug „790 Jahre Bischofswerda“ fuhr er mit anderen Bläsern auf einem der zahlreichen Umzugswagen mit. (szo)

