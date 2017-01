Konzert ausverkauft Notendealer am Freitag, Namibia-Vortrag nächsten Mittwoch – zwei Veranstaltungen im Dixibahnhof.

Der Dixiebahnhof in Weixdorf. © Thorsten Eckert

Der Auftritt der Gruppe Notendealer an diesem Freitag im Dixiebahnhof ist ausverkauft. Das teilen die Betreiber mit. Sie weisen in dem Zusammenhang auf die nächste Veranstaltung in dem Haus hin. Am Mittwoch, dem 1. Februar, ist um 20 Uhr der Vortrag „Namibia – Leben in extremer Landschaft“ von Josef Niedermeier zu sehen. Die Multivisions-Show beschäftigt sich mit den extremen Lebensbedingungen in dem Wüstenland Namibia. Es gibt glühende Hitze, extreme Trockenheit über viele Jahre hinweg, Schneestürme und Kälte, Wind und Nebel.

Das Team aus drei Zoologen richtete den Fokus speziell auf die Tierwelt Namibias. „Wir haben alle Nationalparks in Namibia besucht und konnten einzigartige Eindrücke einfangen: ein Nashorn bei der Eroberung eines Wasserlochs gegen fünf Elefantenbullen oder Löwen beim Töten“, sagt Josef Niedermeier. Der Eintritt an der Abendkasse kostet neun Euro. (SZ)

