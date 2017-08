Konzert an Sachsens schönstem Arbeitsplatz Das Duo Ulrike Mai und Lutz Gerlach spielen oft an und auf der Ostsee. Jetzt kommen sie auf Meißens schönsten Balkon.

Ziehen das Publikum regelmäßig in ihren Bann: die beiden Musiker Ulrike Mai und Lutz Gerlach. Am 17. August bieten sie ihr Programm Pianorama zum Meißner Altstadt-Panorama am 17. August, 20 Uhr, auf der Terrasse des Burgkellers dar: © Peter Hoffmann

Pianospielen auf einem Katamaran im Hafen von Kühlungsborn: Der Musiker Lutz Gerlach gestaltet regelmäßig außergewöhnliche Events im Norden Deutschlands oder gab Konzerte tief unter der Erde in einem Salzstock bei Merkers und im Bergwerk bei Aue im Erzgebirge. Am 17. August, 20 Uhr, wird der gebürtige Berliner zusammen mit seiner musikalischen Partnerin Ulrike Mai ein Konzert an Sachsens schönstem Arbeitsplatz geben – auf der Terrasse des Burgkellers.

Den Besuchern verheißt das zweifachen Genuss. Sie können auf der einen Seite ihre Blicke über das herrliche Panorama der Altstadt und des Elbtals schweifen lassen. Ihre Ohren bekommen auf der anderen Seite ein ganz besonderes Pianorama geboten. Das Programm verspricht außergewöhnliche Musik – von Barock bis Jazz. Unter dem Titel „Vivaldi meets Bach“ erklingen in diesem Jahr Bearbeitungen des berühmten Johann Sebastian Bach, die er unter anderem von Violinsonaten Antonio Vivaldis angefertigt hat. Präsentiert wird das Programm mit modernen elektronischen Tasteninstrumenten und dem Untertitel „Concerts for Keyboards“.

Die Pianistin Ulrike Mai studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Sie besuchte Meisterkurse und war Preisträgerin bei internationalen Klavierwettbewerben. Heute zählt sie zu den vielseitigsten Künstlerinnen ihres Genres in Norddeutschland und lässt sowohl solistisch als auch in Kammermusikensembles, Orchestern (Norddeutsche Philharmonie) und Festivals von sich hören. Zudem engagiert sie sich im Bereich der zeitgenössischen Kunst.

2001 lernte Ulrike Mai bei einem Konzert ihrer Reihe Pianissimo in Zingst ihren späteren Mann Lutz Gerlach kennen. Die Musikerin spielte Klassik, er Jazz. Gerlach schrieb ein Stück für vier Hände, dabei funkte es.

Lutz Gerlach wurde 1962 in Berlin geboren. Er studierte in der DDR an der renommierten Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin Populärmusik: Jazz, Soul, Funk, Avantgarde und arbeitete auch als Produzent u.a. für „Die Zöllner“. Lutz Gerlach veröffentlichte mehr als 50 CD-Produktionen mit eigenen Projekten. Über 100 seiner Klavierkompositionen wurden als Notenband veröffentlicht.

Nach Wende wurde dem Künstler Berlin zu laut. Es folgte die Hinwendung zu ruhigen Klängen und der Umzug von Berlin an die Ostsee nach Ahrenshoop. Gerlach selbst sagt „er wäre süchtig nach der Nähe zum Wasser.“ In Meißen freut er sich deshalb auch schon besonders auf den Blick über die Elbe. (SZ/pa)

Tickets für 24.50 Euro gibt es über die Internetseite: www.hotel-burgkeller-meissen.de

zur Startseite