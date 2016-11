Konzept gefordert fürs Sachsenbad In die Debatte um die Sanierung des Denkmals kommt Bewegung. Die Frage ist, wie das Bauwerk genutzt werden soll.

Das Sachsenbad ist die Frauenkirche Pieschens. Das sagt zumindest Heidi Geiler, Ortsbeirätin für die Freien Bürger und Mitglied in der Sachsenbad-Initiative. Die Pieschener hätten eine ebenso große Leidenschaft für das Denkmal an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße wie die Dresdner für das Gotteshaus in der Innenstadt. Nun heiße es, Herzblut in den Aufbau des Sachsenbades zu stecken. Auch wenn nicht jeder Politiker im Pieschener Ortsbeirat diesen Vergleich mittragen konnte, so waren sie sich in einem Punkt einig: Es muss etwas passieren.

Einstimmig votierten sie für einen Antrag der CDU. Nun muss die Stadt handeln. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll innerhalb von sechs Monaten einen Vorschlag für die Nutzung des Sachsenbades machen: Füllen sich die Becken in dem einstigen Gesundheitsbad bald wieder mit Wasser? Wird in dem Denkmalbau ein Stadtteilzentrum eingerichtet? Oder kann in dem Wahrzeichen des Viertels bald gewohnt werden? Diese Möglichkeiten sollen gegeneinander abgewogen, Preise und Fördermöglichkeiten geprüft werden. „Es geht uns mit dem Antrag nicht darum, irgendwelche Vorgaben zu machen, was mit dem Sachsenbad passieren soll“, sagt CDU-Stadtrat Veit Böhm. „Vielmehr soll er der Versachlichung des hochemotionalen Themas dienen und ein Start in eine Debatte sein.“

Die wird allerdings bereits seit Jahren geführt. Und die Meinungen über künftige Nutzungen gehen weit auseinander. So hat die SPD erst vor Kurzem ihre Pläne für einen Schwimmhallen-Neubau zwischen Harkortstraße und Haltepunkt Pieschen vorgestellt und damit das Sachsenbad zumindest in seiner ursprünglichen Funktion abgeschrieben. „Stattdessen könnten wir uns darin Wohnungen oder ein Stadtteilzentrum vorstellen“, sagt Stefan Engel. Am sinnvollsten sei es, bei einer konzeptionellen Ausschreibung Ideen von Investoren zu vergleichen. Auch diese Möglichkeit soll der Oberbürgermeister überprüfen.

Ortsbeirätin Geiler und Christian Helms (Grüne), die bereits seit Jahren in der Sachsenbad-Initiative des Vereins Pro Pieschen aktiv sind, setzen sich hingegen dafür ein, dass Besucher in dem heute maroden Gebäude bald wieder ihre Bahnen ziehen können. „Wir stehen dafür, dass das Sachsenbad auch als Bad wieder geöffnet wird“, so Geiler. Denn der Bedarf im Dresdner Nordwesten sei sehr hoch.

Die einzigen Schwimmhallen in dem Gebiet sind das Nordbad in der Neustadt sowie die dringend sanierungsbedürftige Schwimmhalle in Klotzsche. Wie hoch der Bedarf angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen genau ist, soll nun noch einmal analysiert werden. Dabei sollen nicht nur Schwimm-, sondern auch Gesundheits- und Wellnessangebote im Fokus stehen. Denn nach den Plänen der Initiative ist im Sachsenbad viel mehr möglich als nur Schwimmen. „Wir haben Physiotherapeuten und Arztpraxen, die gerne in das Gebäude einziehen würden“, sagt Geiler. So käme durch die Mieteinnahmen auch wieder Geld in den städtischen Haushalt.

Denn bislang scheiterte die Sanierung vor allem an der Finanzierung. Nach aktuellen Schätzungen müssten für den Umbau des Denkmals fast 20 Millionen Euro investiert werden. Zum Vergleich: Für einen Neubau wie er jüngst in Bühlau errichtet wurde, wären nur rund neun Millionen Euro fällig. Allerdings basieren die Kosten für die Sanierung des Sachsenbads auf einer Stesad-Studie, die bereits vor 16 Jahren erstellt worden ist. Deshalb soll sie nun noch einmal aktualisiert werden.

Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, stellt die Stadt eine Vorzugsvariante vor. Dann kann der Stadtrat nach jahrelangem Stillstand entscheiden, was mit Pieschens Frauenkirche passiert.

