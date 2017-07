Konzept für neue Förderschule steht Für 3,5 Millionen Euro sollen Teile des Schulkomplexes in Freital abgerissen und neu gebaut werden. Doch das Geld ist knapp.

Der alte DDR-Plattenbau auf dem Gelände der Förderschule ist seit mehr als einem Jahr gesperrt und soll abgerissen werden. An seiner Stelle soll ein Ersatzbau für die Turnhalle links im Bild entstehen.



Vor anderthalb hieß es für die Schüler der Wilhelmine-Reichard-Schule: umziehen. Wegen statischer Bedenken sperrte das Landratsamt den maroden DDR-Plattenbau auf dem Gelände der Förderschule an der Zauckeroder Straße. Als Ersatz für die wegfallenden Räume ließ der Schulträger Container aufstellen. Dort und im benachbarten Schulhaus, dem Haus 2, sollten die Schüler weiterhin lernen, bis eine Lösung für den in die Jahre gekommenen Schulkomplex feststeht. Nach langen Beratungen ist diese nun offenbar gefunden.

Vor seiner Sommerpause hat der Kreistag einen entsprechenden Beschluss gefasst. Demnach soll die Schule am derzeitigen Standort ertüchtigt werden. Zwischenzeitlich war ein Schulcampus an anderer Stelle im Gespräch. Denn um Kosten zu sparen, hatten der Landkreis als Träger der Förderschule und die Stadt als Träger der städtischen Oberschulen über einen gemeinsamen Schulstandort nachgedacht. Die Pläne zerschlugen sich jedoch. Untersuchungen hatten gezeigt, dass es an den bestehenden Oberschulstandorten in Freital keine Möglichkeiten zur Erweiterung gibt. Der Landkreis musste deshalb weiter allein nach einer Lösung suchen.

Neu ist diese allerdings nicht ganz. Stattdessen greift der Landkreis ältere Überlegungen für das Gelände, zu dem insgesamt vier Gebäude gehören, wieder auf. So bleibt es beim einst geplanten Abriss des DDR-Baus (Haus 1). An dessen Stelle soll eine Einfeldsporthalle entstehen. Eine Studie hatte ergeben, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung der bestehenden Turnhalle (Haus 4). Außerdem soll das Haus 2, ein denkmalgeschützter Altbau, teilsaniert werden. Nötig sind Sanierungen am Dach und im Dachgeschoss.

Los gehen sollen die Bauarbeiten noch in diesem Jahr. So wird zunächst der Plattenbau abgerissen, bevor nächstes Jahr der Grundstein für die neue Sporthalle gelegt werden soll. Parallel dazu wird das Haus 2 teilsaniert. Beides wird bis 2019 dauern. Weitere Bauarbeiten sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Anvisiert, aber noch ohne konkrete Planung, sind ein Ersatzneubau für den dann abgerissenen DDR-Bau und die Innensanierung von Haus 2. Was mit Haus 3 passiert, lässt der Kreistagsbeschluss noch offen. Das Gebäude steht derzeit leer.

Wann es an der Förderschule tatsächlich losgeht, ist nun abhängig von der Zusage der Fördermittel. Insgesamt 3,5 Millionen Euro kalkuliert der Landkreis für den Abriss, den Sporthallenneubau und die Teilsanierung. Rund 2,5 Millionen Euro davon hofft er, als Fördergeld bekommen zu können. Einen entsprechenden Antrag hat der Landkreis bereits im Frühjahr beim Land eingereicht. Damals allerdings ging man noch von einem einzügigen Ausbau der Schule aus.

Dies ist wegen des geänderten Schulgesetzes allerdings vorerst vom Tisch. Demnach wird die Einrichtung von Inklusionsschulen, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, doch nicht so schnell vorangetrieben, wie gedacht. Das bedeutet: Zweizügige Förderschulen werden weiterhin gebraucht. Der Landkreis hat deshalb für die Förderschule nach Lösungen gesucht, die mit den bereits beantragten Mitteln möglich sind. Das Landratsamt jedenfalls hofft auf eine schnelle Bewilligung. Denn Fakt ist auch: Für das Aufstellen und die Miete der Container hat der Landkreis bisher schon 1,6 Millionen Euro gezahlt. In der Förderschule lernen derzeit etwa 200 Schüler.

