Konzept für Markt 26 wird beschlossen Die Sanierung des markanten Hauses in Stolpen geht voran.

Das ehemalige Amtsgericht wird saniert. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Der nächste Bauabschnitt in der Sanierung des kommunalen Hauses Markt 26 geht in die letzte Runde. Nun stimmt der Stadtrat über das Konzept ab, wie das Haus noch weiter ausgefüllt werden kann. Ideen dazu wurden im Sommer vorgestellt. Großes Ziel ist es, das Haus so zu entwickeln, dass Besucher der Stadt und die Stolpener selbst gern kommen, hier verweilen sowie das Haus und die Stadt weiter empfehlen. In seiner nächsten Sitzung am 27. November wird der Stadtrat darüber abstimmen. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Erhöhung der Turnhallengebühren. In diesen waren die Stadträte bereits einig. Allerdings sollten vor dem Beschluss die Vereine informiert werden, so die Forderung aus der letzten Ratstagung. (SZ/aw)

Die öffentliche Ratssitzung findet am 27. November, 19 Uhr, im Ratssaal Markt 26 statt.

