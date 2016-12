Konzept für Liebethaler Weg beauftragt

Der Gemeinderat Lohmen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16. Dezember beschlossen, dem Ingenieurbüro Huste & Partner den Auftrag zur Erarbeitung eines Konzepts zum Schutz des Liebethaler Wegs vor wildabfließendem Oberflächenwasser zu erteilen. Der Auftrag umfasst 3 570 Euro. Die anliegenden Grundstückseigner hatten dort schon mehrmals mit sturzbachartig von den Feldern fließenden Wassermassen zu kämpfen. Das beauftragte Ingenieurbüro hat bereits das Hochwasserschutzkonzept für Lohmen erstellt und besitzt Einblick in die Problematik des Liebethaler Wegs. Die Anwohner können sich noch bis Ende Januar 2017 mit ihren Ideen und Vorschlägen an die Gemeinde wenden. Bürgermeister Jörg Mildner bittet jedoch, wenn möglich, um eine zeitigere Beteiligung bis zum 13. Januar. (kk)

zur Startseite