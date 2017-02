Konzept für Bauhof wird vorgestellt

Wenn der Gemeinderat Bannewitz am Dienstag, den 28. Februar, zusammentritt, soll es um den kommunalen Bauhof an der Horkenstraße gehen. Vorgesehen ist, eine neue Halle mit Sozialtrakt zu errichten. Zudem soll perspektivisch der Standort in Possendorf aufgelöst werden. Damit würde dann der Bauhof komplett an der Horkenstraße zentralisiert. Das Planungsteam Freital, ein Architekturbüro mit Sitz in Bannewitz, wird dafür ein Konzept vorstellen.

Außerdem will die Gemeindeleitung den Sachstand zum Ortsentwicklungskonzept erläutern. Für die weitere Arbeit daran soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden. In diese werden Gemeinschaftsräte und Ortschaftsräte für jeden Ortsteil gewählt. Erste Ideen werden bereits gesammelt, die Bürger sind aufgerufen, weitere Vorschläge einzureichen. Zudem soll es abermals um die Bebauung an der Boderitzer Straße gehen. Der Gemeinderat trifft sich im Bürgerhaus Bannewitz, die Sitzung beginnt um 19 Uhr. (hey)

