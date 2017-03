Konzentrierte Lockerheit Beim Gastspiel in Stuttgart will Dynamo Dresden die Haupttribüne zum „Bruddeln“ bringen. Sonst würden die zarten Aufstiegsträume platzen.

Nicht nur in Dresden, auch in Stuttgart unterstützt eine gelbe Wand die Dynamo-Spieler. Die wollen zum Dank die VfB-Tribüne bruddeln lassen. © Robert Michael

Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus wollte seinen Spielern keine Gelegenheit geben, im Laufe der Länderspielpause irgendwie runterfahren zu können. „Darum haben wir auch in den Testspielen zwei in etwa gleichstarke Teams auflaufen lassen. Beide haben zu null gewonnen – das ist auch in solchen Partien nicht unwichtig“, ordnet der 57-Jährige die beiden Erfolge gegen Liberec und Zwickau noch einmal ein.

Doch die beiden Auftritte hinterließen nicht nur positive Eindrücke. Zwar war Pascal Testroet der einzige, der sich während eines Spiels verletzte, doch der Stürmer ist nicht alleiniger Reha-Patient. Dort finden sich neben dem 26-Jährigen auch noch Akaki Gogia und Marcos Alvarez wieder – allesamt Offensivakteure.

„In diesem Bereich sind unsere Möglichkeiten nun etwas eingeschränkt“, sagt Neuhaus, der darüber aber gar nicht lamentieren möchte. Auch nicht darüber, dass sich Fabian Müller seit Freitag mit Achillessehnenproblemen abgemeldet hat. Ob der Außenverteidiger am Samstag mit in den Bus nach Stuttgart steigt, entscheidet sich erst kurz vor der Abfahrt.

Wer als erster Ersatz vorgesehen wäre, wenn Stefan Kutschke beim VfB seine fünfte Gelbe sehen würde? Der Trainer antwortet darauf nicht. Zumindest nicht mit Worten. Stattdessen dreht sich sein Kopf zu Erich Berko und nickt ihm zu.

Der kam vor der Saison von den Stuttgarter Kickers an die Elbe und hat auf der rechten offensiven Seite den Part von Gogia übernommen – nicht nur im Heimspiel gegen Sandhausen mit großem Erfolg. Er dürfte also darauf hoffen, dass sich sein Kollege im Sturmzentrum mit gelbtauglichen Aktionen zurückhält.

Bei seiner Heimkehr hofft Berko, dass es auf „der Haupttribüne anfängt zu bruddeln“. Wenn das passiert, „dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt er. Bruddeln ist schwäbisch und heißt soviel wie nörgeln. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, denn ein Grund-Bruddeln ist nach drei sieglosen Spielen in Serie bereits vorhanden.

Damit diese Serie weitergeht, müssen „wir mit einer gesunden Mischung aus Lockerheit und Konzentration an die Sache rangehen“, sind sich Neuhaus und Berko fast wortgleich einig. Dann seien auch drei Punkte möglich. Ohne die können aber auch gleich die sanft aufkommenden Aufstiegsträume vergessen werden.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, Modica, Ballas, Heise – Hartmann – Berko, Lambertz, Hauptmann, Aosman – Kutschke.

Am Freitag gab die SGD ihre aktuelle Mitgliederzahl bekannt: 19 944 Menschen gehören den Schwarz-Gelben an.

