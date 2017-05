Konventa in Zahlen Am Wochenende steigt die große Werbeschau in Löbau. Die Statistik ist vielversprechend.

Die Löbauer Konventa gilt als die größte Gewerbemesse in der Region. An diesem Wochenende steht sie wieder bevor. Schauplatz ist der Messepark an der Görlitzer Straße. Die Messe findet zum 16. Mal statt. Geändert hat sich in diesem Jahr etwas an der Spitze des Organisationsteams. Jürgen Mietke, der bisher im Vorstand des Konventa-Vereins war, hat den Posten abgegeben. An seine Stelle tritt Optikermeister Heiko Neumann aus Löbau. Auch der Tag der Sachsen Anfang September wirft seine Schatten voraus, die Stadtverwaltung wird einen Stand einrichten, an dem über das Großereignis informiert wird. SZ fasst die Veranstaltung in Zahlen zusammen. (SZ/rok)

Was bietet die Konventa? zurück 1 von 5 weiter 200 Aussteller zeigen eine große Branchenvielfalt. Unternehmen zeigen Leistung – das ist das Motto der Konventa. Auch bei der 16.Veranstaltung dieser Art geht es darum, dass Unternehmen aus der Region sich vorstellen. Die Vielfalt der Branchen, die dargeboten wird, zeugt vom Unternehmergeist in der Oberlausitz. Nicht nur große Institutionen stellen sich und ihre Angebote sowie Berufsmöglichkeiten vor, wie zum Beispiel die Agentur für Arbeit, Verbände wie Awo oder DRK, die Enso, die Polizeidirektion oder Wohnungsbaugenossenschaften. Auch kleine und mittelständische Betriebe nutzen die Möglichkeit. Vor allem auf der Außenfläche können Betriebe aus der Gastronomie-Branche mit ihren Ständen punkten und gleichzeitig die Versorgung der Messebesucher sichern. Mit dabei sind auch etliche tschechische Partner. Fast 20 Show-Acts sind auf den Bühnen zu erleben. Für Unterhaltung ist auf der Konventa ebenfalls gesorgt. Neben bekannten Stars, wie Wolfgang Ziegler und seiner Tochter Sabrina, treten Musiker und Gruppen aus der Region auf. Dabei gibt es nicht nur Musik, sondern auch Darbietungen für‘s Auge zu erleben. Mit dabei ist unter anderem die Artistikgruppe Schönbach mit einem Programm sowie die Tanzschule Lucke aus Neugersdorf. Auch eine Modenschau ist angekündigt, ebenso wie ein Stück vom Gerhart-Hauptmann-Theater. Steffen Lukas von Radio PSR führt durch das Wochenende. 5000 Quadratmeter umfasst die Messe Das ist jedoch nur die Innenfläche in Messe- und Blumenhalle. Sie kommt allein auf mehr als 5000Quadratmeter. Zusätzlich gibt es aber viele Stände und Attraktionen im Freien, zum Beispiel das Gelände der Autoschau mit der Aktionsfläche. Zusätzlich können die Besucher die gestalteten und bepflanzten Außenflächen des Messeparks nutzen. In der Messehalle finden über 100 Einrichtungen und Institutionen mit ihren Ständen Platz. In der Blumenhalle geht es vorrangig um Bildung und Ausbildung, hier präsentieren sich Aussteller wie das IQ-Landia aus Tschechien oder auch die Hochschule sowie die Gymnasien der Region. Es gibt außerdem einen Lehrstellen-Kontaktpunkt. 140 Fahrzeuge können die Konventa-Besucher bei der großen Autoschau begutachten. 18 Autohäuser machen wieder mit bei der Oberlausitzer Autoschau, die im Rahmen der Konventa auf dem Messegelände stattfindet. Auch Quads und Zweiräder werden vorgestellt, kündigen die Messe-Organisatoren an. Die Oberlausitzer Autoschau gibt es zum fünften Mal auf der Konventa. Diesmal gibt es eine Neuheit: Besucher können nämlich nicht nur Probesitzen. Die teilnehmenden Autohäuser bieten vielmehr an, dass Gäste auf einem kleinen Parcours auch mitfahren dürfen. Dabei können sie die technischen Raffinessen der Allrad-Autos im Gelände ausprobieren. Auch E-Mobilität ist ein Thema: Der Landkreis Görlitz präsentiert auf der Autoschau sein Elektroauto. Das steht neben dem SZ-Pavillon auf der Aktionsfläche. Außerdem gibt es Informationen zu den Ladestationen, die bereits im Landkreis installiert worden sind und dazu, wo es demnächst noch weitere geben soll. 25000Besucher sind in den vergangenen Jahren gezählt worden. Die Löbauer Konventa als Gewerbe- und Leistungsschau hat sich in den vergangenen über 15 Jahren ihres Bestehens von einer kleinen Veranstaltung zu einem Besuchermagnet entwickelt. Los ging es damals bei der ersten Auflage als kleine lokale Messe in der Löbauer Brauerei. Später zog die Messe auf die Marktplätze in Löbau oder Zittau als Austragungsorte. Inzwischen ist der Messepark in Löbau ihr fester Platz. Das zog auch mehr Aussteller an, denn das Messegelände, das zur Landesgartenschau 2012 hergerichtet wurde, ist Löbaus Aushängeschild geworden. Vom Erfolg zeugen auch die Besucherzahlen, die in den zurückliegenden Jahren erreicht wurden. www.messe-konventa.de

Konventa, 6. und 7. Mai jeweils 10 bis 18 Uhr

