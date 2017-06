Kontroverse um Sicherheitswacht Laufen bald mehr Ehrenamtliche in Riesa Streife? Mancher wünscht sich lieber zusätzliche Polizisten.

Vier Mitglieder der Sächsischen Sicherheitswacht auf Streife in Niesky. Auch in Riesa gibt es bereits sechs ehrenamtliche Kräfte. Werden es bald mehr? Foto: André Schulze © André Schulze

Viertausend Jahre, das ist die Zeitangabe, die Riesas Revierleiter zur Hilfe nimmt. Laut Hermann Braunger werde statistisch betrachtet jeder Riesaer alle 4 000 Jahre Opfer eines Raubüberfalls. Der Vergleich, den der Revierleiter am Mittwoch vor dem Stadtrat vorträgt, soll zeigen: Riesa ist sicher.

Doch das sieht offenbar nicht jeder so. Nach Braungers Ausführungen gesteht CDU-Stadträtin Inge Reinacher, sie habe „fast schon ein schlechtes Gewissen, unseren Antrag vorzubringen“. Der trägt den Titel „Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Riesa“ – und fordert die Stadt auf, zu prüfen, inwiefern ehrenamtliche Kräfte der Sicherheitswacht die Polizei künftig stärker unterstützen könnten. Es gehe darum, das subjektive Gefühl von Sicherheit zu erhöhen, sagt Reinacher. Die Städte Bautzen und Radebeul hätten mit dem Modell „sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Reinacher.

Tatsächlich gehen auch in Riesa bereits sechs ehrenamtliche Kräfte auf Streife. Die Kosten dafür trägt der Freistaat, erklärt Revierleiter Hermann Braunger. Ein Kontingent von 240 Stunden steht dem Revier monatlich zur Verfügung. Die Kosten trägt der Freistaat. Und es habe in der Anfangszeit der Sicherheitswachten Kooperationsmodelle gegeben: Will eine Kommune mehr Sicherheitswächter, dann muss sie die Kofinanzierung übernehmen. Zwar gebe es zaghafte Signale aus der Polizeidirektion Dresden, das Riesaer Kontingent durch Umverteilung zu erhöhen. Aber das sei wie ein Blick in die Glaskugel.

Genau aus diesem Grund stimmen am Mittwochabend neun der 28 anwesenden Stadträte gegen den Antrag. Dirk Haubold (Freie Wähler) verweist auf die angespannte Haushaltslage und kritisiert, dass man sozusagen „Landesaufgaben durch kommunale Mittel ergänzen“ wolle. So ganz richtig ist das allerdings nicht. „Die Stadt ist auch eine Polizeibehörde“, betont Hermann Braunger.

Dennoch teilt auch die Linke-Fraktion die Ansicht, man solle sich keine Aufgaben aufbürden, die bei Bund und Ländern besser aufgehoben sind. Fraktions-Chefin Uta Knebel stellt zudem die Frage, ob die Sicherheitswacht nicht letztendlich „mehr Schein als Sein“ sei. Denn die ehrenamtliche Arbeit sei eben „kein freiwilliger Polizeidienst“, wie auch Revierleiter Hermann Braunger betont. Die Ehrenamtlichen dürfen beispielsweise keine Dienstwagen der Polizei benutzen. Besondere Rechte haben sie ebenfalls nicht. „Sie dürfen Personen anhalten und befragen“, erklärt Braunger. Aber jeder könne natürlich einen anderen Menschen anzeigen.

Für überflüssig hält der Revierleiter die Sicherheitswacht trotzdem nicht. „Das ist schon eine gute Sache“, sagt Braunger. Denn allein die Präsenz eines Uniformierten trage schon zu einem größeren Sicherheitsgefühl bei. Und: Mehr ehrenamtliche Unterstützer wären „immer schön“.

Dass mehr Polizisten eine bessere Lösung wären, diese Ansicht teilen im Grunde alle Stadträte. Auch seine Fraktion sehe die Kürzungen bei der Polizei kritisch, die es seitens der Landesregierung in den vergangenen Jahren gegeben habe, sagt Helmut Jähnel (CDU). Aber es gehe ohnehin erst einmal nur um einen Auftrag zur Prüfung. „Und er hat zumindest bewirkt, dass wir über dieses Thema sprechen.“

Ob sich der Wunsch nach weiteren Sicherheitswächtern tatsächlich erfüllen lässt, ist aber unsicher – selbst, wenn Oberbürgermeister, Stadtverwaltung und Revierleiter gemeinsam einen Weg finden, zusätzliche Kräfte zu finanzieren. Denn die größte Herausforderung wird wohl sein, Freiwillige zu finden. In der Vergangenheit habe das Revier schon einmal die Werbetrommel für die Sicherheitswacht gerührt, so Braunger. „Damals kamen zwei Bewerber.“ Einer war wegen seiner Vorstrafen ungeeignet. Der andere habe es sich nach einem ersten Gespräch anders überlegt.

