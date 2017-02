Kontroverse um Kita-Umbau Neuer Rettungsweg, Bäder und Lift – eigentlich stand der Entwurf schon. Doch die Räte zögern. Nun drängt die Zeit.

Hannes Clauß ist Bürgermeister in Wülknitz. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Die Umbaupläne für die Streumener Kita müssen überarbeitet werden. Das ist das Ergebnis einer längeren Kontroverse im Gemeinderat über den Entwurf, den ein Dresdner Architektenbüro erarbeitet hat.

Der sieht aus Brandschutz-Gründen den Anbau einer zeitgemäßen Fluchttreppe am Gebäude vor. Weiterhin will die Gemeinde im Obergeschoss umbauen. In das zweistöckige Gebäude soll zudem ein Personenlift für bis zu zehn Personen eingebaut werden. Baukosten: rund 211 000 Euro.

Im Gemeinderat hat sich für diesen Entwurf keine Mehrheit gefunden. Ein Grund: Die künftigen Betriebskosten des Lifts und ihre Auswirkungen auf die Elternbeiträge sind unklar. Zum anderen steht durch den geplanten Umbau ein altes Thema wieder auf der Agenda: die Frage, ob die Aufteilung der Kinder auf die Etagen sinnvoll ist. Derzeit werden die Kleinsten im Obergeschoss, die größeren Kinder im unteren betreut. Das sei zwar vor Jahren so genehmigt worden, aber ein Fehler, meinen Bürgervertreter, die die Situation ändern wollen. Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) sprach sich gegen eine solche Variante aus.

Um ihre Chance auf Fördermittel für den ohnehin geplanten Kita-Umbau zu wahren, hat die Gemeinde sich aber für die Beantragung der Gelder ausgesprochen. Rund die Hälfte der Kosten soll durch Zuschüsse kommen, der Rest aus dem Gemeindehaushalt. (SZ/ewe)

