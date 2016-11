Kontroverse um höhere Elternbeiträge Hinter verschlossenen Türen haben Stadt und Räte die neuen Summen abgestimmt. Der Bürgermeister verteidigt das.

Steigende Gebühren für Kita, Krippe oder Hort sind für viele Eltern ein großes Ärgernis. In Strehla blieben Eltern sechs Jahre lang davon verschont. Nun sieht sich die Stadt aber zu einer Erhöhung gezwungen. Doch die Pläne gehen dem Bürgermeister zufolge darüber hinaus. © Claudia Hübschmann/Archiv

Die Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort sind ein Reizthema. Denn in den vergangenen Jahren scheinen diese Kosten überall nur noch zu steigen. Auch im Strehlaer Stadtrat steht am Dienstagabend ein Beschluss zu dem Thema an. Was auf die Eltern zukommt, wäre eigentlich auch erst dann öffentlich geworden. Denn bisher hat die Stadtpolitik das Thema nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt.

Dass Zahlen dennoch vorab publik wurden, liegt an Peter Schreiber. Der einzige NPD-Vertreter im Stadtrat hat das Thema in einem zweiseitigen Flugblatt aufgegriffen. „Eltern aufgepasst! Beiträge für Krippe, Hort und Kindergarten sollen drastisch steigen!“, lautet die Überschrift. In Auszügen macht Schreiber die Pläne der Stadt öffentlich. Um 5,20 Euro (Sechs-Stunden-Betreuung, Hort), 18,44 Euro (neun Stunden Kita) oder 29,78 Euro (neun Stunden Krippe) könnten die jetzigen Beträge demnach monatlich steigen. Mit drastischen Worten wendet sich der NPD-Rat gegen diese Vorschläge. Betroffene Eltern fordert Schreiber auf, in der Ratssitzung gegen den Beschluss zu protestieren.

Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) verteidigt die geplanten Änderungen. Es handle sich um die erste Anpassung der Beiträge seit 2010. Bei den Kosten für die Krippe liege die Stadt unter dem Kreisdurchschnitt – auch nach der geplanten Erhöhung, so der Stadtchef.

Die Pläne der Kommune gehen Jeromin zufolge noch weiter. Anders als bisher sollen die Elternbeiträge künftig an die aktuelle Entwicklung der Betriebskosten gekoppelt werden. Das solle für mehr Gerechtigkeit sorgen, da gestiegene Kosten so nicht an die später folgenden Generationen von Eltern weitergegeben würden. Die Stadt wolle außerdem die Möglichkeit schaffen, dass Kinder auch mehr als neun Stunden im Kindergarten und in der Krippe betreut werden können.

Die geplante Erhöhung hänge mit gestiegenen Kosten zusammen. Die würden zum Beispiel durch den gesetzlich vorgegebenen, höheren Personalschlüssel in Kita und Krippe verursacht. Seit 2010 sei der Aufwand für die Stadt um mehr als 30 Prozent gestiegen, so Jörg Jeromin. Bisher habe die Stadt das getragen. Nun aber müsse Strehla das „sicherlich sehr unbequeme Thema“ Beitragserhöhung anfassen.

„Öffentliche Beschimpfung“

Dass das bisher nur hinter verschlossenen Türen passiert ist, hält der Bürgermeister für gerechtfertigt und „nicht unüblich“. Es sei „sinnvoll, um sich mit der Sachlage auseinanderzusetzen und Pro und Kontra ungeschminkt zu erörtern“. Informationen an die Öffentlichkeit zu geben, sei „von Anfang an geplant gewesen“. Doch das könne „erst nach Beschluss erfolgen, um den Eltern verlässliche Informationen zu geben“.

Scharfe Kritik übt Jörg Jeromin an Peter Schreiber, der sich „im Ton vergriffen“ habe. Der NPD-Politiker hat die Pläne der Stadt in seinem Flugblatt als „neue, asoziale Schweinerei“ bezeichnet und nennt die anderen Stadträte „Volksverräter“. Der Begriff wurde in der NS-Zeit geprägt.

„Die öffentliche Beschimpfung des Bürgermeisters und ... Diskreditierung von Stadträten“ sehe er als Verstoß gegen „elementare Grundregeln des Zusammenlebens“, so Jörg Jeromin. Schreiber gehe es „nur um die persönliche Profilierung“, nicht um die Sache. Konkrete Vorschläge des NPD-Politikers zur Verbesserung der Betreuungsqualität oder dazu, wie die finanziellen Grundlagen der städtischen Kinderbetreuung gesichert werden können, gebe es von Schreiber bisher nicht, so Jeromin. Als Stadtrat habe Schreiber die Situation bei den Elternbeiträgen geduldet und sei daher „mitverantwortlich für die jetzige Situation.“

Strehlas Stadtrat tagt am Dienstag, dem 22. November, ab 19 Uhr im Freizeitzentrum, Leckwitzer Straße 8 a.

