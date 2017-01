Kontrollverlust und Trunkenheit Aus dem aktuellen Polizeibericht vom Donnerstagnachmittag.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr war der Fahrer (35) eines Kleintransporters VW T4 auf der Straße zwischen Niederjahna und Leutewitz unterwegs. In Kaisitz verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Lkw Mercedes zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In Riesa kontrollierten Beamte des Polizeireviers Riesa am Mittwoch gegen 20.40 Uhr auf der Klötzerstraße einen Radfahrer (31). Im Gespräch bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

