Kontrollerfolge in Bad Muskau Die Bundespolizei hat in Autos illegale Feuerwerkskörper und Schlagringe finden können. Und zwei Fahrer waren ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Symbolbild © Armin Weigel/dpa

In vier Fällen ist die Bundespolizei bei Kontrollen von Autos in Bad Muskau fündig geworden. So haben Beamte bei der Kontrolle eines Citroen C3 am Sonnabendvormittag zwei mit Messern integrierte Schlagringe gefunden. Der Fahrer und Halter des Autos bewahrte diese nach Angaben von Bundespolizei-Sprecher Michael Engler im Kofferraum seines Fahrzeuges auf. Schlagringe gelten als verbotene Waffen, weshalb die Beamten diese einzogen. Gegen den 44-Jährigen aus dem mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat die Bundespolizei zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

In einem weiteren Fall stellten die Beamten insgesamt 62 nicht zugelassene Feuerwerkskörper sicher, die sich bei der Kontrolle eines Meißener Autos am Sonntagmittag in Bad Muskau entdeckten. Gegen den 53-jährigen Moritzburger wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

In zwei weiteren Fällen hielten die Beamten Fahrzeuge an, denen der notwendige Versicherungsschutz fehlte. So leiteten sie am Sonnabendnachmittag ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-Jährigen ein. „Der in Lohsa wohnende Mann war mit seinem nicht versicherten Mercedes unterwegs“, so Engler. Im zweiten Fall wird einer 26-Jährigen aus Chemnitz vorgeworfen, am Sonntagmittag mit ihrem nicht versicherten VW Passat gefahren zu sein. Beide Fälle übernahm später das Polizeirevier Weißwasser. (szo/tc)

