Kontrollen vor Grundschulen Wenn am Montag die Schule startet, ist auch die Verkehrspolizei im Einsatz.

Die Stadt bittet darum, dass alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam sind und Rücksicht auf Schulkinder nehmen. © SZ-Archiv/ Sebastian Schultz

Für 328 Jungen und Mädchen aus Radebeul beginnt am Montag der Ernst des Lebens. Sie kommen in die erste Klasse. Um für Sicherheit auf dem Schulweg zu sorgen, werden zum Schulstart auch die Polizei und Mitarbeiter des Sachgebiets Verkehr der Stadt vor den Radebeuler Grundschulen im Einsatz sein.

Wie Stadtsprecherin Ute Leder mitteilt, werden Geschwindigkeitskontrollen in größerem Ausmaß durchgeführt. Die Stadt bittet darum, dass alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam sind und Rücksicht auf die Schüler nehmen.

Die meisten ABC-Schützen werden in der Schillerschule in Radebeul-Ost eingeschult. Dort gibt es ab Montag 80 Erstklässler. Die Grundschule Niederlößnitz begrüßt 70 Schulanfänger, die Grundschule Oberlößnitz 66. In die Naundorferf Grundschule kommen 50 Erstklässler. 38 Jungen und Mädchen fangen in der Grundschule Kötzschenbroda an und 24 in der Evangelischen Grundschule.

