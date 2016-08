Kontrollen beim Altstadtfest Wer in Leisnig mitfeiern will, muss aus Sicherheitsgründen Regeln beachten. Unerwünscht sind große Taschen und Säcke. Für Gäste gilt ein Waffenverbot.

Stadtwachen und Ritter werden – anderes als bisher – beim Burg- und Altstadtfest in Leisnig in diesem Jahr ohne Waffen aufmarschieren. © DA-Archiv

Dresden hat zum Stadtfest am vergangenen Wochenende in viel größerem Umfang als in den Vorjahren Sicherheitsauflagen erfüllen müssen. In Leisnig verhält es sich ähnlich. Auf Empfehlung der Leitung des Polizeireviers Döbeln habe man das Sicherheitskonzept angepasst, heißt es aus dem Rathaus. „Der Bürgermeister hat eine Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit während des Burg- und Altstadtfestes erlassen“, teilt Uwe Dietrich vom Ordnungsamt mit. „Nach der ist es Besuchern untersagt, große Taschen und Rucksäcke auf das Festgelände mitzubringen“, erklärt Dietrich den einen Aspekt. Ein zweites Verbot betrifft Waffen und waffenähnliche Gegenstände wie Waffenattrappen oder Knüppel. Auch Reizgas fällt unter das Verbot. Nichts davon darf mitgebracht werden.

Auf Nachfrage konkretisiert der Mann vom Ordnungsamt, dass sich das Waffenverbot auf die Besucher beschränkt. Ansonsten würden die Stadtwachen oder Ritter ohne Waffen dastehen. Damit sei die mittelalterliche Szenerie nicht darzustellen. Hinweise auf diese Einschränkungen erhielten die Gäste schon auf den Parkplätzen. Wer kann, solle seinen Rucksack im Auto lassen. Wer trotzdem eine größere Tasche dabeihat – vielleicht um wegen der angekündigten Hitze ein Getränk mitzunehmen – müsse damit rechnen, kontrolliert zu werden. Auch sonst gibt es laut Dietrich Kontrollen.

Prinzipiell gibt es schon viele Jahre ein Sicherheitskonzept fürs Altstadtfest. Es wird auf freie Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen geachtet. Die Johanniter sind als Ersthelfer gebucht und alle drei Tage nahezu rund um die Uhr im Einsatz. Auch Security-Teams sind unterwegs.

zur Startseite