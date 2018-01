Kontrolle ist gut, aber manchmal nicht alles

© hy-photo gernot menzel

Unser Gesundheitssystem ist trotz aller Problemchen eines der besten der Welt. Vorsorgeuntersuchungen, kassenärztliche Leistungen, Impfungen – alles da. Als Vater von zwei quasi erwachsenen Kindern weiß ich es zu schätzen, wie erstklassig die kassenärztliche Zahnbehandlung verläuft (wenn man sie denn nutzt), verglichen mit meinen schon in jungen Jahren stark verplombten Beißerchen. Auch wenn man sich mittlerweile fragen muss, ob die eine oder andere Zahnspange letztlich nicht mehr Schaden anrichtet, als dass sie nützt. Wenn man so mit anderen Eltern spricht, sind Erziehungsberechtigte auch ganz schön schnell in der Mangel, wenn einem gesagt wird: Ihr Kind hat diese und jene Auffälligkeiten, da müssten sie mal was unternehmen. Dann ackert man los, weil man ja das Beste für sein Kind will, und greift sich hinterher an den Kopf, wie gaga mit inquisitorischem Eifer da teilweise mit kleinen Abweichungen von vermeintlicher Normalität umgegangen wird und andererseits körperliche Fehlentwicklungen einfach unentdeckt bleiben und dann erst bei Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Berufswahl auftauchen. Ich würde mal sagen – an der Stelle kann man auch in einem der besten Gesundheitssysteme was besser machen.

zur Startseite