Tischtennis – Bezirksklasse Kontrastprogramm der Regionalvertreter Döbelner SV II, TTC Waldheim und SV Leisnig 90 präsentierten sich im Saisonverlauf mit zwei unterschiedlichen Gesichtern.

Jens Krause vom Döbelner SV II überzeugte mit einer 23:11-Bilanz im oberen Paarkreuz. © Jörg Schreiber

Eine der kontrastreichsten Meisterschaften in der Bezirksklasse Staffel 3 ist Geschichte – zumindest mit Blick auf die Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln von denen drei an den Start gingen.

Eigentlich wollte der Döbelner SV II nur mitspielen. Denn nach dem Abgang von Torsten Dathe, und dem damit verbundenen Rückzug aus der 2. Bezirksliga, war ein ruhiger Platz im Mittelfeld das erklärte Ziel. Doch dann kam in der ersten Halbserie alles ganz anders. Das Team stand zur Winterpause mit 13:5 Punkten auf Relegationsplatz zwei. Spitzenreiter SV Turbine Frankenberg war nur zwei Zähler entfernt. Zudem konnten die früheren Kreisstädter mit einem klaren 12:3 den Herbstmeister und späteren Vizemeister mit einer empfindlichen Niederlage nach Hause schicken. Doch im Jahr 2017 lief es nicht mehr ganz so rund. Nur noch acht Pluspunkte kamen beim Tabellenfünften hinzu, der am Ende eine 21:15-Bilanz vorweisen konnte. Verletzungen und eine endlose Serie ohne Sieg verhinderten ein besseres Ergebnis. Am letzten Spieltag stand dann wieder ein Remis, allerdings eines der erfolgreicheren Art, auf der Anzeigetafel. Denn in dieser Partie brachten die Mittelsachsen ihr wirklich letztes Aufgebot an den Start und vollbrachten gegen den SV Saxonia Freiberg III mit nur zwei Stammspielern in ihren Reihen eine kleine Meisterleistung. Am Ende der Saison fehlten den früheren Kreisstädtern sechs Punkte auf Rang eins beziehungsweise vier Zähler auf Rang zwei.

Von solch einer Bilanz konnten der TTC Waldheim und der SV Leisnig 90 nur träumen. Die beiden Mannschaften landeten am Ende der Tabelle. Noch zur Winterpause bewegten sich vier Mannschaften in der Abstiegszone. Zwei von ihnen, die TTVG Oederan-Falkenau III und der SV Saxonia Freiberg III, hatten sich aber bereits einen kleinen Sicherheitsabstand zum Relegationsplatz neun und Abstiegsplatz zehn zugelegt. Diesen knappen Vorsprung bauten sie in der zweiten Halbserie weiter aus, so dass sie nach 18 Spieltagen mit einem satten Vorsprung vor den beiden Tabellenletzten durch das Ziel gehen konnten.

Für die Waldheimer lief es in der Premierensaison gar nicht mal schlecht – zumindest in der ersten Halbserie. Ein Sieg und zwei Unentschieden konnten sich durchaus sehen lassen. Und nicht nur dass der Neuling gegen DSV-Bezwinger Langenau einen Punkt gewann, auch das knappe 7:9 zum Saisonauftakt im Lokalderby gegen den Döbelner SV II dürfte die Zschopaustädter optimistisch gestimmt haben. Doch in der Rückrunde lief es nicht mehr ganz so glatt. Auch wenn die Mannschaft in vielen Spielen überzeugen konnte, so blieben die zählbaren Ergebnisse aus und es kam nur noch ein mageres Pünktchen hinzu. Ungeschlagen blieb der Aufsteiger gegen den SV Fortuna Langenau. Denn auch in der Rückrunde gelang der Mannschaft ein 8:8. Und dieses war auch nötig, um den SV Leisnig 90 auf Distanz zu halten. Waren es zur Winterpause noch vier Zähler, so schrumpfte der Vorsprung bis zum Saisonende auf ein winziges Pünktchen zusammen. Doch um an den Zschopaustädtern vorbeizuziehen, dafür war in der Rückrunde für den SV Leisnig 90 nicht mehr genug Zeit. Eine bessere Saisonplatzierung verspielte das Sextett bereits in der ersten Halbserie. Mit null Punkten standen die Bergstädter abgeschlagen am Tabellenende. Umso mehr überraschte das Aufbäumen in der Rückrunde. Ein erster Achtungserfolg gelang der Mannschaft im Lokalderby beim Döbelner SV II. Für die Gäste war es der erste Punkt. Dem folgte ein weiteres Remis gegen den SV Saxonia Freiberg II und der erste Sieg im zweiten Lokalderby gegen den TTC Waldheim. Doch trotz des erfolgreichen Schlussspurts reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt und die Leisniger müssen nach vier Jahren die Bezirksklasse verlassen. Die Waldheimer hingegen haben die Spielklasse gehalten. Nach einer Ehrenrunde in der Relegation dürfen sie auch in der kommenden Saison in der Bezirksklasse ins Rennen gehen.

In der Einzelauswertung mischen einige Spieler aus dem Altkreis Döbeln in der Bezirksklasse ganz vorn mit. Allen voran Jens Krause, der im oberen Paarkreuz mit 23:11 Punkten eine überzeugende Leistung bot. Zu alter Stärke zurückgefunden hatte auch Michael Heinich in der ersten Halbserie. Mit 15 Siegen und drei Niederlagen setzte er sich an die Spitze der Bestenliste im zweiten Paarkreuz. In der Rückrunde musste er allerdings verletzungsbedingt mehr als die Hälfte aller Spiele pausieren.

Im Doppel war eine Paarung der gesamten Konkurrenz eine Nasenlänge voraus: Michael Heinich/Burkhard Richter landeten mit 14:3 Punkten auf Platz eins und waren damit eine ganz sichere Bank für den Tabellenfünften. (DA/jsc)

zur Startseite