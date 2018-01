Kontra: Konkurrenz belebt das Geschäft Städte wie Görlitz und Bautzen haben ohnehin mehr Strahlkraft als das schwierig zu vermittelnde Gebilde „Oberlausitz“.

Irmela Hennig ist seit 2004 freie Journalistin unter anderem bei der Sächsischen Zeitung und arbeitet dort vor allem für die Lausitzredaktion. Sie berichtet aus Polen und Tschechien, schreibt aber auch über Kultur, Wirtschaft und Tourismus. © Wolfgang Wittchen

An einem Strang ziehen sie schon lange nicht mehr – die Landkreise der Oberlausitz. Ob in der Kultur oder beim Tourismus, da kocht jeder sein eigenes Süppchen, sucht das eigene Vorwärtskommen. Und warum auch nicht?! Gerade beim Tourismusmarketing kann ein Konkurrenzkampf Schwung in ausgetretene Pfade bringen. Von der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO) als Vermarktungsorgan für beide Kreise kommt ohnehin schon lange nicht mehr viel Innovatives.

Der Landkreis Görlitz hat mit der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz längst etwas Eigenes geschaffen. Und das Lausitzer Seenland muss ohnehin ganz anders denken und handeln, noch viel an Infrastruktur entwickeln und überhaupt erst Reisende auf die neu entstehende Landschaft aufmerksam machen. Das lässt sich direkt vor Ort, zum Beispiel in Hoyerswerda oder Senftenberg, besser organisieren als vom fernen Bautzen aus. Darum sollte man die MGO auflösen und stattdessen zwei oder besser drei kleine Tourismusmarketing-Gesellschaften schaffen. Die wären dann gezwungen, neue Wege zu gehen beim Kundengewinnen, bei touristischen Angeboten, beim Werben für ihre kleine Region – schon um sich von den Nachbarn nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen.

Links zum Thema Gemeinsam für die Oberlausitz werben?

Städte wie Görlitz und Bautzen haben ohnehin mehr Strahlkraft als das schwierig zu vermittelnde Gebilde „Oberlausitz“. Anders als der Spreewald oder das Erzgebirge ist da nämlich nicht viel an Gemeinsamkeit vorhanden. Es herrscht Vielfalt. Da sind die Berge im Süden und die Seen im Norden. Da ist die Nähe nach Polen und Tschechien für die eine Ecke, die Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Dresden oder wiederum zur Niederlausitz für die andere. Da ist Tagebaufaszination auf der einen Seite, Umgebindelandidylle auf der anderen.

Und all das kann man mit vielfältigen Strukturen vielleicht besser bewerben, als mit einer Organisation, die am Ende immer auf das Ja von zwei Landkreisen angewiesen ist, die miteinander immer schlechter können. Eine Aufteilung der Marketingstruktur muss mit dem Freistaat Sachsen geklärt werden, denn der gibt dafür Geld. Doch in der Politik entdeckt man gerade wieder die Liebe zur Kleinteiligkeit. Es sollte also kein Problem geben.

zur Startseite