Konto bei der Sparkasse wird teurer Die Kunden sparen wie nie. Doch Negativ-Zinsen schmälern die Erträge. Darauf muss das Geldinstitut reagieren.

Die Köpfe der Bautzener Kreissparkasse: Vorstandsvorsitzender Dirk Albers (l.) und Vorstand Gerald Iltgen. © Uwe Soeder

Die Zinsen sind verschwunden, und keiner weiß, ob und wann sie zurückkehren – für Sparer und Geldinstitute ein Dilemma, das auch die Kreissparkasse Bautzen unter Druck setzt. Trotz zufriedenstellender Bilanz 2016 müsse die Sparkasse weiter sparen, erklärt Vorstands- Vorsitzender Dirk Albers auf der Jahrespressekonferenz am Donnerstag. Und kündigt Maßnahmen an.

Höhere Gebühren fürs Girokonto

Ab Juli müssen Sparkassenkunden höhere Kontoführungsgebühren bezahlen. „Wir können die Giro-Modelle nicht mehr wie bisher subventionieren“, sagt Dirk Albers. Konkrete Beträge nennt er allerdings noch nicht. Im April will die Sparkasse ihre Kunden ausführlich informieren. Laut Albers sei das die erste Preisanpassung auf diesem Gebiet seit zwölf Jahren.

Auch ohne Zinsen wird mehr gespart

„Es ist ein Phänomen“, sagt Vorstand Gerald Iltgen zur Tatsache, dass die Spareinlagen der 180 000 Kunden trotz verschwundener Zinsen weiter angestiegen sind – inzwischen das siebente Jahr in Folge. 2016 wuchsen die Kundeneinlagen bei der Sparkasse um mehr als 40 Millionen Euro auf mittlerweile fast 1,5 Milliarden. Die größten Zuwächse verzeichnen Girokonten und Sparbücher. Privatkunden müssen vorerst noch keine Negativ-Zinsen zahlen.

Niedrigzins kurbelt Kreditgeschäft an

2016 hat die Kreissparkasse Bautzen neue Kredite in Höhe von insgesamt 122 Millionen Euro an Unternehmen und Privatkunden vergeben, vier Millionen mehr als im Jahr davor. 55 Millionen Euro flossen allein für Investitionen in den gewerblichen Mittelstand, 43 Millionen in die private Baufinanzierung. Das bestätigt den Trend zum Investieren in die eigenen vier Wände – nicht nur zum Wohnen, sondern auch als Geldanlage und Altersvorsorge.

Deutlicher Zuwachs an Förderdarlehen

Im Gegensatz zum landesweit rückläufigen Trend hat die Kreissparkasse 2016 fast 50 Prozent mehr Förderdarlehen als noch im Vorjahr vermittelt. Von der Landesbank Baden-Württemberg, über die das Förderkreditgeschäft läuft, wurde die Sparkasse für ihr Engagement in der Förderberatung als „Premium Partner“ ausgezeichnet. Die 11,5 Millionen Euro an Förderkrediten flossen beispielsweise in Existenzgründungen, kleinere und mittlere Unternehmen oder energetische Sanierungen.

Eine Million Euro Gewinn

Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten bezeichnet Vorstands-Chef Dirk Albers das 2016er Geschäftsergebnis der Kreissparkasse als „zufriedenstellend“. Unterm Strich bleibt ein Gewinn von einer Million Euro, 400 000 Euro mehr als 2015. Vom Gewinn wird erneut eine Ausschüttung an den Landkreis erfolgen können. Im Vorjahr betrug sie knapp 600 000 Euro. Zudem floss auch 2016 wieder reichlich Geld in die Region: Mit 630 000 Euro Sponsorgeldern wurden Vereine, Initiativen und Projekte im Kreis unterstützt. An die Stadt Bautzen und die Städte und Gemeinden mit Filialen zahlte die Sparkasse insgesamt 5,9 Millionen Euro Gewerbesteuern.

Neue Auszubildende gesucht

Der bereits 2015 begonnene Personalabbau wird über Altersteilzeitverträge geregelt. Bis 2020 werden so 65 Mitarbeiter ausscheiden. Qualifizierten Nachwuchs will die Sparkasse weiterhin selbst heranbilden. Für September werden noch fünf Auszubildende zum Bankkaufmann/frau gesucht.

