Konsum eröffnet Expressfiliale an der Frauenkirche Der neue Markt orientiert sich an Vorbildern aus den USA und Thailand. Gleichzeitig führt die Genossenschaft ein neues Smartphone-Bezahlsystem ein.

Konsum-Chef Gunther Seifert zeigt in der neuen Konsum-express-Filiale am Neumarkt, wie einfach der Einkauf von Süßigkeiten mit der Bezahl-Software Blue Code geht – ganz ohne Bargeld. © Sven Ellger

Die Dresdner Konsum-Genossenschaft hat am Dienstag ihre erste Filiale unter dem Namen Konsum express eröffnet. Auf 130 Quadratmetern bietet das Unternehmen am Neumarkt ausschließlich verzehrfertige Produkte für mobile Kunden sowie Imbiss und Kaffee an, sagt Vorstandschef Gunther Seifert. Wer schon in den USA oder Thailand unterwegs war, dem wird dieses Konzept bekannt vorkommen. Dort gibt es Tausende solcher Läden unter dem Namen Seven Eleven.

Vor allem Laufkundschaft, aber auch die Gäste umliegender Hotels oder Mitarbeiter von Kanzleien hat Konsum im Fokus. Bei der Namenswahl hatte das Unternehmen zwei Marken zur Auswahl: Konsum oder Frida. Man habe sich aber bewusst für Konsum entschieden, weil vor allem osteuropäische Touristen damit ein Geschäft für Lebensmittel verbinden würden.

„Wenn sich das Konzept bewährt, könnten weitere Filialen folgen“, sagt Seifert. „In die Stadtteile werden wir damit aber nicht gehen, dort sind wir mit unseren Märkten der klassische Nahversorger.“ Auch den Wochenendeinkauf könne man bei Konsum express kaum erledigen, weil das Sortiment beschränkt ist, so der 63-Jährige. Dafür wären wohl auch die Preise zu sehr am Premium-Segment des Einzelhandels orientiert. So kostet beispielsweise die 400-Gramm-Packung Müllermilch mit 1,65 Euro fast das Doppelte des üblichen Supermarktpreises. Der bei jungen Leuten beliebte Mate-Eistee schlägt je Flasche mit 2,65 Euro zu Buche, während er in normalen Supermärkten um die 90 Cent kostet.

Neu bei Konsum express ist auch das Bezahlverfahren Blue Code per Smartphone. Handy an: Barcode an der Kasse einscannen lassen, bezahlt. So einfach soll künftig das Einkaufen sein. Die Ostsächsische Sparkasse führt das aus Österreich stammende Bezahlverfahren erstmals in Dresden ein. Blue Code gilt als sehr sicher, weil die Barcodes nur einmal in einem Zeitfenster von nur wenigen Minuten benutzt werden können, der Einkaufswert wird direkt vom Bankkonto abgebucht. Der jeweilige Händler erhält dabei keine persönlichen Daten der Nutzer. Zunächst können Kunden damit nur bei Konsum express am Neumarkt bezahlen. Die anderen 34 Märkte sollen sukzessive mit dem Blue Code System ausgestattet werden.

zur Startseite

Empfehlung - Konsum eröffnet Expressfiliale an der Frauenkirche Die Dresdner Konsum-Genossenschaft hat am Dienstag ihre erste Filiale unter dem Namen Konsumexpress eröffnet. Auf 130Quadratmetern bietet das Unternehmen am Neumarkt ausschließlich verzehrfertige Produkte für mobile Kunden sowie Imbiss und Kaffee an, sagt Vorstandschef Gunther Seifert. Wer schon in den USA oder Thailand unterwegs war, dem wird dieses Konzept bekannt vorkommen. Dort gibt es Tausende solcher Läden unter dem Namen Seven Eleven.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/konsum-eroeffnet-expressfiliale-an-der-frauenkirche-3492313.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: