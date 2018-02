Konrad Schwäbe zum Ehrenbürger ernannt Der 76-Jährige war seit 1990 ununterbrochen Stadtrat. Jetzt gab er sein Mandat zurück.

Konrad Schwäbe war seit 1990 Stadtrat. Damit war er nicht nur der älteste, sondern auch dienstälteste Stadtrat. © Gerhard Schlechte

Lommatzsch. Wechsel im Lommatzscher Stadtrat. Konrad Schwäbe hat um die Entpflichtung von seinem Mandat gebeten. Er nennt dafür private Gründe. Der Stadtrat kam dem Antrag nach. Mit Konrad Schwäbe verlässt nicht nur der älteste, sondern auch der dienstälteste Abgeordnete das Gremium. Der 76-Jährige gehörte seit 1990 ununterbrochen dem Lommatzscher Stadtrat an. Er hatte ein Mandat der CDU, war aber nie Mitglied einer Partei.

Schwäbe war auch 1. stellvertretender Bürgermeister. In dieser Funktion vertrat er längere Zeit die erkrankten Bürgermeister Klaus-Dietrich Hirsch (CDU) und Manfred Elschner (FDP). Auch die jetzige Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) vertrat er während ihrer Elternzeit. Nachfolgerin im Stadtrat auf der Liste der CDU wäre Monika Neitsch gewesen. Die 65-Jährige lehnte das Mandat aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Deshalb rückte jetzt Burkhard Hänsel nach.

Anlässlich seiner Verabschiedung aus dem Stadtrat wurde Konrad Schwäbe zum Ehrenbürger der Stadt Lommatzsch ernannt, der höchsten Auszeichnung der Stadt. „Keine andere Persönlichkeit hat die Entwicklung der Stadt in der Nachwendezeit seit 1990 so entscheidend mitgeprägt wie Sie“, sagte Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) in ihrer Laudatio. Er habe nie die große Bühne gesucht, sich nie nach außen präsentiert, sondern im Stadtrat still, leise und extrem fleißig gearbeitet, sagte sie. „Sie waren in der Lage, auch eigene einmal getroffene Entscheidungen zu überdenken. Und wenn Ihnen Argumente schlüssig schienen, hatten Sie die Größe, Dinge zu ändern“, lobte die Bürgermeisterin.

Konrad Schwäbe ist damit neben Terence Hill der einzige lebende Ehrenbürger der Stadt. Auch der Komponist Robert Volkmann, die Unternehmer Johann Carl Erdmann Menzel und Gerhard Menzel sowie der Sänger und Komponist Rudolf Martick sind zwar Ehrenbürger geworden, jedoch endet eine Ehrenbürgerschaft mit dem Tod des Betreffenden.

„Das Ehrenbürgerrecht ist ein höchstpersönliches Recht, das weder übertrag- noch vererbbar ist und mit dem Tod des Inhabers erlischt“, sagt der Historiker Frank Andert aus Radebeul. Da das Ehrenbürgerrecht weder der Verleiherin noch dem Empfänger irgendwelche besonderen Pflichten auferlege und dem Empfänger lediglich das Recht gebe, sich persönlich geehrt zu fühlen und den Titel Ehrenbürger zu führen, sei es mit dem Tod des Ehrenbürgers gegenstandslos und damit vom rechtlichen Standpunkt als erloschen zu betrachten, so der Historiker.

