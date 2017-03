Konrad ersetzt den Kapitän Beim Dynamo-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern brummt Marco Hartmann eine Gelbsperre ab. Ein Wiedersehen gibt es mit Ex-Trainer Norbert Meier.

Manuel Konrad © Robert Michael

Wenn schon historisch, dann richtig. Am vergangenen Sonntag beendete Dynamo den 21 Jahre dauernden Auswärtsfluch in Aue. Am Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) kommt nun mit dem 1. FC Kaiserslautern ein Gegner nach Dresden, der unter Nostalgikern einen gewissen Namen hat. Am 3. August 1991 empfing Dynamo zum ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte die Lauterer vor 23 000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion. Knapp 26 Jahre später werden die Spieler von einst um Torsten Gütschow, Ralf Hauptmann, Sven Kmetsch, Frank Lieberam, Matthias Maucksch, Ralf Minge, Hans-Uwe Pilz und Andreas Trautmann in der Halbzeitpause geehrt. Die feierten am Ende der Saison 1991/92 den Klassenerhalt.

Der ist derzeit kein Thema. Bei 34 Punkten nach 22 Spielen ist der Verbleib in Liga zwei nur noch rein rechnerisch zu verfehlen. Vielmehr geht der Blick beim Tabellenfünften nach oben. Natürlich nicht öffentlich, da gilt weiter das vor der Saison formulierte Ziel: „In jedem Spiel an die Grenze zu gehen,“ wiederholte Jannik Müller am Donnerstag die Vorgabe. Der Innenverteidiger, in Aue Zweitligapremieren-Torschütze, ersetzt weiterhin den an der Schulter verletzten Florian Ballas. Der trainiert zwar schon wieder, aber noch nicht mit der Mannschaft. „Zweikämpfe darf er noch keine machen“, erklärte Trainer Uwe Neuhaus. Am Montag muss Ballas zu einer Nachuntersuchung, dann wird entschieden, wann er was mitmachen kann. Bei Akaki Gogia geht es nicht so schnell. Ende Januar hatte sich der Mittelfeldspieler das Syndesmoseband eingerissen, frühestens in zwei Wochen kann er ins Lauftraining einsteigen.

Ersetzen muss Neuhaus auch den Kapitän. Marco Hartmann kassierte in Aue die fünfte Gelbe. „Für ihn wird definitiv Manuel Konrad spielen“, legte sich der Trainer fest. Das letzte und bisher einzige Mal stand der Neuzugang vom FSV Frankfurt ausgerechnet beim Hinspiel in Kaiserslautern in Dynamos Startelf. Dresden verlor 0:3 - was nicht alleine seine Schuld war, woran er aber auch seinen Anteil hatte.

Mit Lautern trifft Dynamo nicht nur auf den ersten Bundesliga-Gegner der Vereinsgeschichte, sondern auch bei den aktuell Agierenden auf einen Altbekannten. Norbert Meier, der kurz nach dem Jahreswechsel den zurückgetretenen Tayfun Korkut ersetzte, saß von September 2006 an für ein Jahr auf der Bank der Dresdner, kennt sich also bestens aus mit den Gegebenheiten beim Aufsteiger. „In Dresden müssen wir schon eine gewisse Körperlichkeit auf den Platz bringen, um dort bestehen zu können“, betonte Meier bei der Pressekonferenz der Pfälzer. „Wir treffen auf keine Laufkundschaft.“ Zumal der Traditionsklub vom Betzenberg mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Der prominenteste Fall: Stürmer Jacques Zoua laboriert an muskulären Problemen, sein Einsatz ist zumindest fraglich.

In der Auswärtstabelle liegen die Roten Teufel auf dem drittletzten Platz - nur 1860 München und Arminia Bielefeld waren bisher in fremden Stadien noch schlechter. Ein Vorteil? Nicht unbedingt. Schließlich liest sich auch die aktuelle Heimbilanz der Schwarz-Gelben nicht gerade wie eine Erfolgsgeschichte. Die letzten vier Partien im DDV-Stadion wurden alle nicht gewonnen. Und auch die Bundesliga-Premiere gegen Kaiserslautern im August 1991 ging mit 0:1 verloren …

Voraussichtliche Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, Modica, Heise - Konrad - Aosman, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler in Aue!





zur Startseite