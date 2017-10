Konkrete Pläne für Schüleraustausch Pädagogen aus dem polnischen Wielowies und den drei Harthaer Schulen haben sich getroffen. Beeindruckt waren die Gäste vom Kulturfest der Oberschulen.

Eine Delegation polnischer Pädagogen war in Hartha zu Gast. © privat

Jetzt gibt es konkrete Pläne in Bezug auf die Zusammenarbeit der Harthaer Grundschule, der Oberschule und des Gymnasiums mit einer Schule im polnischen Wielowies (Langendorf) bei Gliwice (Gleiwitz). Am Wochenende gab es ein Treffen der drei Harthaer Schulleiter mit den Kollegen aus Polen. Neben interessanten Gesprächen zur Zusammenarbeit, zu Veränderungen im polnischen Bildungssystem wurden auch die Stadtkirche und das Kulturfest der Oberschulen des Städtebundes besucht. „Von dem zeigten sich die Gäste besonders beeindruckt“, so die Leiterin der Oberschule Kerstin Wilde. Während einige Vorhaben relativ schnell umgesetzt werden können, bedarf es für andere einer längeren Vorbereitungszeit. Künftig sollen die Schüler per Mail oder Brief kommunizieren. Sie können sich unter anderem über Aktivitäten in der Klasse oder im Verein schreiben. Auch eine gemeinsame Teilnahme der Grundschüler an einem Kunstwettbewerb in Polen soll angeschoben werden. „Schön wäre es, wenn Kinder und Jugendliche aus Hartha und aus Wielowies gemeinsam an einem Sommerferien-Camp in der Nähe der polnisch-tschechischen Grenze teilnehmen können. Dieses Projekt wird vom Bund der deutschen Minderheiten unterstützt“, sagte Kerstin Wilde.

Eine Einladung für Vertreter der Grundschule gibt es bereits für das Dreikönigsfest am 5. Januar 2018 und auch beim Sportfestlauf Ende Mai könnten Harthaer Schüler und Lehrer mit einer kleinen Abordnung dabei sein. Im Gegenzug sollen Schüler Zugang zum Anmeldeportal „Woche der offenen Unternehmen“ bekommen, um diese kennenzulernen. Auch ein Auftritt des Barockchores aus Wielowies in Hartha ist möglich. (DA/je)

