Konkrete Pläne für neues Landratsamt

Hier, auf der Freifläche neben dem Landratsamt an der Brauhausstraße in Meißen, soll der Neubau errichtet werden. © Archiv/Claudia Hübschmann

Das Landratsamt geht daran, den vom Kreistag genehmigten Anbau auf der Brauhausstraße umzusetzen. Wie einer Vorlage zur Sitzung des Technischen Ausschusses am 14. November zu entnehmen ist, sollen in den nächsten Wochen für einzelnen Planungsaufgaben Büros ausgewählt werden. Diese kümmern sich dann um die Teilpläne etwa für das Tragwerk, die Elektroanlage, die Heizung etc.

Kern des Vorschlags ist eine Investition in Höhe von knapp 25 Millionen Euro. Mit diesem Geld soll der bereits bestehende Neubau des Landratsamtes auf der Brauhausstraße 21 erweitert werden. Es wird Platz für das bislang verstreute platzierte Gesundheitsamt sowie große Teile des Dezernats Technik – zum Beispiel mit Kreisbauamt und Kreisumweltamt – geschaffen. Der Plan umfasst 270 Arbeitsplätze sowie ein Führungs- und Lagezentrum für den Katastrophenschutz. (SZ/pa)

zur Startseite