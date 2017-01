Konfirmanden sammeln Geld Für die Hilfsaktion „Brot für die Welt“ kamen in Lauterbach und Oberottendorf 1 170 Euro zusammen.

Die Einwohner in Lauterbach und Oberottendorf waren in der Weihnachtszeit sehr spendabel – für einen guten Zweck. © dpa

Die Christenlehrekinder und Konfirmanden der Kirchgemeinde Lauterbach und Oberottendorf waren vor Jahresende noch richtig aktiv. Sie sind durch die Orte gezogen und haben den Menschen mit ihren Liedern etwas von der ruhigen Adventszeit in die heimischen Stuben bringen wollen. Dafür haben sie an unzähligen Haustüren geklingelt und ihre Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Die so beschenkten haben sie nicht nur mit guten Wünschen nach Hause ziehen lassen. Sie haben ihnen auch reichlich Geld mit auf den Weg gegebene. Das ist nun ausgezählt. Eine stattliche Summe kam zusammen. Insgesamt wurden 1 170 Euro an Spenden gesammelt, informiert die Kirchgemeinde. Das Geld wird auch im Jahr 2016 für die Aktion „Brot für die Welt“ zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2015 hatten die Sänger übrigens 531 Euro eingenommen. (SZ/aw)

