Konfessionsdenkmal wird saniert Die Stadt Rabenau will an dem Plan festhalten, wartet aber noch auf Fördergelder.

Das Konfessionsdenkmal auf der König-Albert-Höhe in Rabenau muss dringend saniert werden. © Archiv: Eckert

Die Stadt Rabenau will an den Plänen, dieses Jahr das Konfessionsdenkmal zu sanieren, festhalten. „Wir haben die Zusagen, dass die Arbeiten auf jeden Fall über die ländliche Förderung kofinanziert werden können“, sagte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Die Fördermittel seien inzwischen beantragt, ein Bescheid aber noch nicht eingetroffen.

Das Denkmal steht auf der Rabenauer Höhe, dem früheren Galgenberg. Es erinnert an den Augsburger Konfessionsfrieden von 1530. Damals bekannten sich die lutherischen Reichsstände zum neuen Glauben. Zum 300. Jahrestag hatten die Rabenauer im Jahr 1830 zunächst einen kleineren Gedenkstein aufgestellt und dann 1832 das Denkmal in seiner heutigen Form geschaffen. Seitdem wurde es zweimal erneuert, jetzt ist es abermals verwittert.

Die Rabenauer wollen den Gedenkstein aufarbeiten und auch das Umfeld an der Landmarke mit ihren vier Bäumen neu gestalten. So soll die Fläche um den Stein wieder gepflastert und neue Bänke aufgestellt werden. Die abermalige Sanierung wurde ganz bewusst für das Jahr 2017 geplant: Am 31. Oktober jährt sich der Thesenanschlag des Martin Luther an die Wittenberger Schlosskirche zum 500. Mal. (hey)

