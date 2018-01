Konferenz zum Bautzener Frieden Der Friedensschluss von 1018 gilt als Meilenstein der deutsch-polnischen Geschichte. Wissenschaftler aus drei Ländern beschäftigen sich nächste Woche in Bautzen damit.

Um den „Frieden von Bautzen“ geht es nächste Woche bei einer Konferenz in der Spreestadt. © Uwe Soeder

Bautzen. Eine internationale Konferenz widmet sich in der kommenden Woche dem „Frieden von Bautzen“. Dieser wurde am 30. Januar 1018 geschlossen, er gilt als bedeutender Meilenstein der deutsch-polnischen Geschichte. Mit der Unterzeichnung des Vertrags beendeten Abgesandte des deutschen Kaisers Heinrich II. und des polnischen Herzogs Boleslaw I. einen langwierigen, kriegerischen Konflikt beider Herrscher. Aus Anlass des eintausendsten Jahrestags dieses Ereignisses laden das Sorbische Institut und das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa am 30. und 31. Januar nach Bautzen ein.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die historischen Umstände des Friedens von Bautzen. 15 Wissenschaftler aus Deutschland, Polen und Tschechien werden die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in der Lausitz, Polen, Böhmen und dem römisch-deutschen Reich im frühen 11. Jahrhundert darlegen. Das Konferenzprogramm und weitere Informationen sind auf der Homepage des Sorbischen Instituts zu finden. Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben. (SZ)

Anmeldung bis zum 24. Januar per E-Mail:

friedrich.pollack@serbski-institut.de

www.serbski-institut.de

zur Startseite