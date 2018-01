Koné stürmt nach Dresden

zurück Bild 1 von 2 weiter Moussa Koné ist ab jetzt für Dynamo Dresden am Ball. © Alexandra Wey/dpa Moussa Koné ist ab jetzt für Dynamo Dresden am Ball.

Moussa Koné mit schwarz-gelben Trikot im DDV-Stadion.

Dresden. Einen Tag bevor sich das Transferfenster wieder schließt, schlägt Dynamo zu. Mit Moussa Koné holen sich die Dresdner aber nicht nur eine Verstärkung für die Rückrunde. „Wir waren bereits im vergangenen Sommer in intensiven Gesprächen“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.

Koné kommt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich und hat einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Sommer 2022 unterzeichnet. Dynamo verspricht sich von dem senegalesischen Junioren-Nationalspieler neuen Schwung für die Offensive. „Er bringt Tempo mit und strahlt Torgefahr aus“, so Minge, der darauf hofft, dass der 21-Jährige sein Potenzial in Dresden entfalten kann.

Ins Mannschaftstraining kann Koné noch nicht einsteigen. Er sei zunächst zurück nach Zürich gereist, um seinen Umzug vorzubereiten. Außerdem müssten in den nächsten Tagen noch Visa-Formalitäten geklärt werden. Koné freut sich aber schon auf seine Zeit beim Zweitligisten: „Ich wollte unbedingt zu Dynamo, da der Verein sich schon lange intensiv um mich bemüht hat.“

In Zürich hat Koné in den vergangenen zwei Jahren 58 Spiele absolviert und dabei 26 Tore erzielt. Als Junioren-Nationalspieler kam er für den Senegal sowohl bei der U20-Weltmeisterschaft als auch beim U20-Afrika-Cup 2015 zum Einsatz. (fsc)

zur Startseite

Artikelempfehlung Koné stürmt nach Dresden Dresden. Einen Tag bevor sich das Transferfenster wieder schließt, schlägt Dynamo zu. Mit Moussa Koné holen sich die Dresdner aber nicht nur eine Verstärkung für die Rückrunde. „Wir waren bereits im vergangenen Sommer in intensiven Gesprächen“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge am Dienstag in einer Vereinsmitteilung. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kone-stuermt-nach-dresden-3869845.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: