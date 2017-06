Kompromiss mit der DLRG torpediert Das Hahnemannzentrum Meißen fühlt sich bei der Verpachtung der alten Straßenmeisterei übergangen.

Allein auf weiter Flur – Helge Landmann, der Leiter des Hahnemannzentrums, wollte dem ehemaligen Gelände der Straßenmeisterei gemeinsam mit der DLRG seine Hässlichkeit nehmen und eine neue Versickerungsfläche für die Elbe schaffen.

So könnten die übergrünten Garagen aussehen, dahinter die heutigen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) will ein Hochwasserzentrum im Gelände der alten Straßenmeisterei an der Leipziger Straße errichten (SZ berichtete). Allerdings gab es für das Areal bislang auch andere Pläne. Die SZ sprach darüber mit dem Leiter des Hahnemannzentrums Dr. Helge Landmann.

Herr Landmann, Sie stören sich an Aussagen im SZ-Artikel „Ein Bollwerk gegen Hochwasser“. Was missfällt Ihnen konkret?

Die Tatsache, dass hier eine Sache, die nicht zu Ende gedacht ist, nämlich die Ansiedlung der DLRG auf der Fläche der alten Straßenmeisterei, mit der billigen Rhetorik, das Vorhaben sei „Bollwerk gegen das Hochwasser“ salonfähig gemacht wird. Denen, die die Vorgänge genauer betrachten, sollte aufgefallen sein, dass damit Konzepte über Bord geworfen werden, die im Flächennutzungsplan der Stadt verankert worden sind und in konkreten Bebauungsplänen zur Renaturierung des Standortes.

Ist nach den Hochwasserereignissen an der Elbe eine Neubewertung von Entwicklungszielen nicht folgerichtig?

Ich bin kein Ignorant und würde mich dem Anliegen niemals verschließen, Sinnvolles zum Katastrophenschutz voranzubringen. Bei der Umsiedlung der DLRG von der Niederauer Straße an die Elbe ist das aber nur ein vorgeschobener Grund. Das macht die Truppe auch um keinen Deut einsatzfähiger. Was den Verein wirklich veranlasste, auf die Suche nach einer neuen Bleibe zu gehen, war die Angst, aus den bisherigen Gerätehallen herausgedrängt zu werden. Unter diesen Umständen schien es geradezu ideal, die großen Fahrzeuggaragen der alten Straßenmeisterei nachzunutzen.

Und warum nicht?

Im Gelände der Straßenmeisterei stand die Entsiegelung der riesigen Asphaltfläche bevor, durch den Abriss der teilweise vom Hochwasser betroffenen Gebäude sollte u.a. der Ausgleich für die in die Elbauen gebauten Fahrradwege geschaffen werden. Geplant war die Entsorgung der kontaminierten Böden in Flussnähe und die Anlage eines Rasenschotterplatzes als Bedarfsparkplatz. Darin kann man vorbeugenden Hochwasser- und Umweltschutz sehen.

Sie waren doch als Stadtrat zu der Zeit, als die maßgeblichen Beschlüsse zur Neuorientierung getroffen wurden, näher als alle anderen an den Entscheidungsträgern dran? Warum haben Sie nicht Einspruch erhoben?

Weil durch die Verwaltung, insbesondere Oberbürgermeister Raschke, nicht mit offenen Karten gespielt wurde, und weil es mir, als Stadtrat, noch dazu als damaligen Fraktionsvorsitzenden, nicht möglich war, Interessen, die immer mit einer Vorteilsnahme für das Hahnemannzentrum hätten in Verbindung gebracht werden können, durchzusetzen. Schließlich bin ich seit 22 Jahren dessen Vorsitzender und über den Standort Kloster Heilig Kreuz bei jedermann verortet.

Wie hat denn der OB agiert und worin hätte denn eine Vorteilsnahme des Hahnemannzentrums liegen können?

OB Raschke hat seine Absichten bezüglich der alten Straßenmeisterei dem Verein erst sehr spät und auch da nur auf drängende Nachfrage kundgetan. Geradezu torpediert hat er Bemühungen des Hahnemannzentrums, mit den Kollegen der DLRG einen Kompromiss zu finden, der etwa zwei Drittel der Hallen in einer übergrünten Variante erhalten, ansonsten aber alle Maßgaben des noch immer bestehenden Bebauungsplanes erfüllt hätte. Als er im Januar 2017 bei einer plötzlich einberufenen Beratung am Standort verkündete, dass er beabsichtige, in den Hallen ein Lager für Bauhof und Feuerwehr mit einzurichten, ließ er die Katze schließlich ganz aus dem Sack. Von jetzt auf gleich waren da alle wortreichen Bekundungen zur Standortverbesserung in der Umgebung von Heilig Kreuz und der Bereitstellung eines Parkplatzes für den Veranstaltungs- und Besucherverkehr des Hahnemannzentrums de facto vom Tisch.

Was bedeutet das konkret?

Die DLRG ist natürlich an einer abgeschlossenen Anlage interessiert. Sie wird sich schwerlich bereit erklären, noch mehr von den ihr eingeräumten Rechten abzugeben, als ohnehin. Für die aus wirtschaftlichen Gründen notwendige Bauentwicklung auf dem Klostergelände hat das einschneidende Konsequenzen. Dort lässt sich nicht einfach ein Bedarfsparkplatz anlegen. Andererseits ist es den Anwohnern der Leipziger Straße nicht auf längere Zeit zumutbar, dass Gäste der Anlage bis spät in die Abend- und Nachtstunden ihre Fahrzeuge anwerfen, ausparken und das vielleicht noch im angeheiterten Zustand. Wohl bemerkt, die Konzepte, die Heilig Kreuz für touristische und private Veranstaltungen geöffnet haben, liegen seit 1995 vor und standen zu keiner Zeit zur Diskussion. Wir sind auch gespannt, wie die Fachwelt auf den neuen Akt Meißner Schildbürgerei reagiert.

Welche Fachleute interessiert Heilig Kreuz überhaupt?

Gute Frage, nachdem man durch den Abbau der Denkmalbehörden und Landesdenkmalämter in Sachsen kaum noch zu Ansprechpartnern in Grundsatzfragen kommt.

Andererseits bin ich überzeugt, dass die nach der Wende zustande gekommenen Forschungen in Heilig Kreuz das Bild der Anlage wesentlich facettenreicher gemacht haben. Wir können heute mit weitaus größerer Sicherheit davon sprechen, dass hier die von ihrem Ehemann Ottokar I. verstoßene Böhmische Königin eine Bleibe bis zu ihrem Tod im Jahre 1211 gefunden hat und dass die maßgeblichen Bauten, wie die Legende vom Hochzeitsgut der Adela schon lange andeutete, durch diese fürstliche Frau und Schwester Markgraf Dietrichs entstanden sind, bevor sie um 1217 nach einer Übergangszeit als Kloster umgenutzt wurden.

Sind Sie in den Vorbereitungsprozess des Kulturerbejahres involviert?

Ja, wir haben uns mit einem Projekt beworben. Dabei geht es eben auch um eine Säule der Entwicklung des Standortes am Ortseingang von Meißen. Hier lässt sich vom Mittelalter bis zur Gegenwart ein kreativer Wechsel der Gartenkulturen dokumentieren. In der Barockzeit war zum Beispiel ein vielfächriges Gartenrefugium entstanden mit Rosengärtlein, Kirchgarten, Teichgarten, Bienengarten, Pressgarten und Baum- und Wiesengarten. Daran möchten wir anschließen und die Klosterruine zum Festspielort für den Minnesang Heinrich Frauenlobs zu Meißen machen. Einen Leckerbissen wird es schon am 16./17. September geben, wenn Open Air der Kreuzleich Frauenlobs in einer Rekomposition des Hamburger Komponisten Karsten Gundermann mit Elbland Philharmonie, Chor und Rezitatoren im Rahmen der Festwoche „800 Jahre Klosterstandort Heilig Kreuz“ aufgeführt wird.

Interview: Udo Lemke

