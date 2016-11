Kompromiss im AZV-Streit in Sicht Leisnig und Hartha müssen verhandeln. Ob das für Gersdorf den gewünschten Austritt aus dem Verband bringt, ist offen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). © André Braun Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Ab nächstem Jahr wollte Hartha mit der Ortschaft Gersdorf nicht mehr zum Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig, sondern zum Verband in Waldheim gehören. Dort ist die Stadt ohnehin Mitglied. Der schon lange gewünschte Wechsel steht aber bis heute auf der Kippe. Der Grund: Die Leisniger Stadträte haben sich nach langer Diskussion mehrheitlich dagegen entschieden, Gersdorf aus dem Verband zu entlassen. Nicht nur, weil der AZV ohne Gersdorf dann kein Zweckverband mehr sein könnte.

Mit ihren jeweiligen Standpunkten sind Leisnigs Rathaus- und AZV-Chef Tobias Goth (CDU) und Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) in dieser Woche nach Freiberg gefahren. Beide konnten Mitarbeitern der Rechtsaufsichtsbehörde, die auch Haushalte genehmigen und Beschlüsse auf ihre Rechtmäßigkeit hin prüfen, die Argumente ihrer Stadträte vortragen. Im Ergebnis „wurde der Stadt Hartha empfohlen, nochmals die Argumente der Stadt Leisnig aus dem Negativ-Beschluss zu bewerten“, teilt André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf Anfrage des DA mit. Nur wenn es eine einvernehmliche Lösung mit Leisnig gebe, könne Gersdorf aus dem Verband entlassen werden. Die Behörde erklärt das mit dem sächsischen Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, nach dem sich Verbandsmitglieder über eine Auseinandersetzung einigen müssen.

Hartha zeigt sich gesprächsbereit und ist an großem Verband interessiert

Harthas Rückzug aus Leisnig begründet sich mit doppeltem Aufwand. Die Kommune ist in zwei Abwasserverbänden Mitglied, will das künftig nur noch in einem sein, „um alles zu straffen“, wie Bürgermeister Kunze erklärt. Daher das Austrittsgesuch. Dass das von Leisnig verwehrt worden ist, lässt Hartha jetzt nicht in die Schmollecke rücken. „Wir sind weiterhin gesprächsbereit“, so Kunze. Er spricht von „einem guten Weg“. Das Ergebnis werde den Leisniger Stadträten am 8. Dezember und den Harthaern eine Woche später vorgestellt. Den großen Verband Hartha, Leisnig, Waldheim sehe Hartha nach wie vor als perspektivische Lösung. Dem Zusammenschluss mit Leisnig 2017 hatten die Waldheimer Stadträte abgelehnt. Begründung: Es gibt in beiden Verbänden unterschiedliche Abrechnungsmodelle. Hat auch Leisnig die Regenwassergebühr eingeführt – so signalisierten Waldheimer Räte –, sollte es keinen Hinderungsgrund für ein Zusammengehen mehr geben.

Leisniger Räte wollen Nachteile von den Einwohnern abwenden

Den Leisniger Stadträten ist vor ihrem Negativ-Beschluss Ende September vorgestellt worden, dass es ohne Gersdorf keinen Verband mehr gibt und es wahrscheinlich zu Erhöhungen von Gebühren kommen muss. Weil auch die Leisniger nach wie vor ein Zusammengehen mit Waldheim im Blick haben, sahen sie den Aufwand für eine Zwischenlösung für nicht gerechtfertigt. Aus Sicht von Räten der CDU- und Linksfraktion funktioniert die Zusammenarbeit mit Hartha gut. Weshalb alles über den Haufen werfen?, fragten sie. Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler) wäre dem Wunsch der Harthaer lieber nachgekommen, um das relativ gute Miteinander mit Hartha und im Städtebund nicht aufs Spiel zu setzen. Auch Tobias Goth spricht wie sein Harthaer Amtskollege von einer zu findenden „Lösung, mit der alle Seiten leben können“. Wie die aussehen könnte, darauf geht er nicht ein. „Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart“, begründet der Leisniger Rathauschef. Am Donnerstagabend kündigte er in der Stadtratssitzung weitere Gespräche mit Hartha, gegebenenfalls auch im Städtebund-Beirat, an.

Von der Akzeptanz der Lösung in Hartha und Leisnig hängt ab, wie es mit der Bewerkstelligung der Abwasserentsorgung weitergeht. Diese ist eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Um sie effektiver zu erledigen, haben sich auch in Mittelsachsen die meisten Städte und Gemeinden zu einem Abwasserzweckverband zusammengeschlossen. Dem Leisniger gehörten ursprünglich neben der Stadt selbst die damals noch eigenständigen Gemeinde Gersdorf und Bockelwitz an. Letztere ist indes nach Leisnig eingemeindet, Gersdorf nach Hartha. Hartha selbst bildet mit Waldheim den AZV „Untere Zschopau“.

Vom Geschäftsführer des Betriebsführers in Leisnig Jens Burkersrode kam zur Ratssitzung in Leisnig der Einwand, dass es vor Entscheidungen besser gewesen wäre, von einem Unabhängigen die Situation analysieren, mögliche Wege und die Konsequenzen aufzeigen zu lassen – und dies den Räten aller drei Städte vorzustellen. Sie sind augenscheinlich unterschiedlich informiert, obwohl es mindestens eine gemeinsame Runde zum Thema gab.

