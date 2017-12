Kompromiss für Jugendvereine Weil das Landratsamt noch keinen Haushalt für 2018 hat, stehen Projekte auf der Kippe. Nach Protesten gibt’s einen Plan.

Geld ist auch für die Jugendarbeit im Landkreis das A und O. © dpa

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Dass der Landkreis Geld sparen muss, ist nicht neu. Dass ihm der Freistaat bei den Finanzen genau auf die Finger schaut, auch nicht. In vielen Bereichen werden mögliche Einsparungen diskutiert. Von eventuellen Kürzungen sind auch die freien Träger der Jugendhilfe, Jugendklubs und -vereine in der Region betroffen. Für ihre Arbeit wollte der Landkreis, bis sein Haushalt für 2018 steht, ab Januar künftig das Geld nur noch monatlich auszahlen – abzüglich eines Risikoabschlags von rund 30 Prozent. Das hätte die Arbeit der Organisationen erheblich erschwert.

Damit es nicht so weit kommt, haben die Fraktionen von SPD/Grünen und der Linkspartei in den Kreistag einen Eilantrag eingebracht. Sie forderten, den Trägern das Budget für 2018 so lange komplett auszuzahlen, wie das Geld reicht. Das sei, sagte Landrat Michael Geisler (CDU), aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Für die vielen Mitarbeiter der Jugendhilfe, von denen einige auf die Besuchertribüne des Kreistags gekommen waren, hatte der Landrat aber einen Kompromiss parat.

Demnach bekommen die Träger für das erste Quartal ihr Geld im Januar ausgezahlt, ebenso Anfang April für das zweite Quartal. Das bringe ihnen Planungssicherheit für zwei mal drei Monate und schaffe Zeit. Da der Kreistag den Kreishaushalt für 2018 im April beschließen will, dürfte es erst dann Rechtssicherheit für die Träger geben. Wie schwierig die Situation aufgrund des angespannten Kreishaushaltes ist, erklärte Peggy Pöhland, pädagogische Leiterin des Jugendrings Sächsische Schweiz, der SZ. Der Jugendring betreut mit sechs Sozialarbeitern unter anderem Jugendklubs in der Region. „Wir sind dankbar, dass die Kreisverwaltung sich diesen Schritt noch einmal überlegt hat“, so Pöhland. Bis der Kreishaushalt steht, sei unsicher, ob die freien Träger das von ihnen beantragte Jahresbudget bekommen. „Personalkosten steigen, mehrere Träger haben angezeigt, dass sie mehr Personal benötigen. Im schlimmsten Fall hätten wir ab April weniger Geld zur Verfügung und könnten Mitarbeiter statt in Vollzeit nur noch 22 Stunden pro Woche beschäftigen.“ Das würden aber viele Angestellte nicht mitmachen und sich neue Jobs suchen.

Damit es nicht so weit kommt, haben die Kreisräte dem Vorschlag des Landrates mehrheitlich zugestimmt. Es gibt auch ein Hoffnungszeichen: In einer ersten Vorlage für den Jugendhilfeausschuss wurden alle von den freien Trägern beantragten Mittel befürwortet. Endgültig will sich der Ausschuss dazu am 18. Januar positionieren.

