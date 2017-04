Kompromiss bei der Gästebeschallung Unternehmer Sven-Erik Hitzer wird mit Unterschriften gegen Lärm in der Schmilkschen Mühle konfrontiert. Jetzt muss er reagieren.

Sven-Erik Hitzer bietet seinen Gästen in der Schmilkschen Mühle Livemusik an. Die hatte er aber gar nicht angemeldet. © Marko Förster

Es war ein lange schwelender Nachbarschaftsstreit in Schmilka, der nun zu einem Kompromiss geführt hat. Anwohner beschwerten sich über permanenten Lärm am Wochenende. Gemeint war die Livemusik, die der Inhaber der Schmilkschen Mühle in seinem Hof organisierte. Für die Gäste ist das zwar eine schöne Unterhaltung, für die Nachbarn aber eine Belastung. Es wurden sogar ein Dutzend Unterschriften gegen die Musik gesammelt.

Nun lenkte Unternehmer Sven-Erik Hitzer ein. Jetzt wird nicht mehr an beiden Tagen des Wochenendes im Mühlenhof musiziert, sondern nur noch sonnabends. Zwar gibt es auch sonntags weiterhin in Schmilka musikalische Unterhaltung. Doch dann spielt die Musik am Café Richter am Elbufer, etwas weiter weg vom Mühlenhof.

„Das wurde so vor Ostern mit dem Betreiber und den Ordnungsbehörden abgesprochen“, erklärte Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) kürzlich im Stadtrat. Landratsamt und Stadtverwaltung wurden nach den Bürgerprotesten aktiv. Dabei wurde festgestellt, dass beim ursprünglichen Bauantrag für den Bereich der Schmilkschen Mühle die Außennutzung mit Livemusik nicht beantragt worden war. Das wäre für eine dauerhafte Gästebeschallung aber notwendig gewesen. Jedes Wochenende über Monate hinweg gelte im Amtsdeutsch als dauerhaft, heißt es. Für eine solche Nutzung hätte der Betreiber ein aufwendiges Lärmgutachten erstellen und weitere Genehmigungen einholen müssen. (SZ/gk)

