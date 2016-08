Kompliziertes Miteinander Aus der Begegnungsstätte der Döbelner Tafel ist fast eine reine Ausgabestelle geworden. Das kritisiert der Awo-Ortsvorstand.

Das Restaurant mit Herz an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrichstraße suchen viele Familien auf, um bei der Tafel für einen günstigen Preis Lebensmittel zu erwerben. Der Betrieb einer Begegnungsstätte ist derzeit nicht möglich. © André Braun

Wer oft in Döbeln unterwegs ist, sieht häufig am Restaurant mit Herz an der Bahnhofstraße/Ecke Friedrichstraße wartende Frauen und Männer. Sie werden von den Mitarbeitern der Tafel mit Lebensmitteln versorgt, die sie so günstig sonst nirgendwo kaufen könnten. Mit der Tafel unterstützt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) sozial schwache Menschen. Denen wurde früher in den Räumen des Restaurants noch viel mehr geboten. „Unsere Mitglieder konnten sich dort jeden Tag treffen und Kaffee trinken. Es gab Spielenachmittage, Fachvorträge von Einrichtungen, wie Apotheken oder Pflegediensten, Faschings- und Weihnachtsfeiern, und ich habe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen geholfen“, zählt Frank Götzel, Vorsitzender des Ortsvereins Döbeln der Awo, auf. Seit einiger Zeit sind die regelmäßigen Angebote an der Bahnhofstraße nicht mehr möglich. Aus der Begegnungsstätte ist eine reine Ausgabestelle geworden. Das ärgert Götzel und einige Awo-Mitglieder.

Personeller Engpass

Weshalb es diese Veränderung gab, erklärt Daniel Schippan, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes Mulde-Colm: „Mit der Einführung von Hartz IV und der zeitgleichen Entstehung der Tafelbewegung begann sich die Gewichtung auf die Tafelarbeit zu verlagern. Zum damaligen Zeitpunkt herrschten noch andere Voraussetzungen, insbesondere gab es eine Vielzahl von geförderten Beschäftigungsverhältnissen wie ABM in Vollzeit, die für die Awo eine Bereicherung waren.“ Heute sei die Arbeit der Tafel personell kaum noch zu stemmen. Es gibt keine geförderten Beschäftigungen mehr und Ehrenamtliche, Bundesfreiwilligendienstleistende oder andere Engagierte für diese Aufgabe zu gewinnen, sei äußerst schwierig. Das bestätigt auch Elvira Illgen, Leiterin der Döbelner Tafel. Sie bekommt Unterstützung von fünf Mitarbeitern, die über das Programm der sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt zur Tafel gekommen sind. „Allein vier brauche ich als Fahrer. Vormittags sind sie unterwegs, um die Lebensmittel in Märkten abzuholen, nachmittags, um sie in den einzelnen Städten auszugeben“, erklärt sie. Zwei Mal pro Woche wird in Döbeln außerdem ein Mittagessen angeboten.

Zudem sei die Zahl der Bedürftigen stark gestiegen. Jede Woche versorgt die Tafel rund 650 Familien. „Dazu kommen zurzeit etwa 50 Flüchtlingsfamilien“, so Schippan. „Ich bin an meinen Grenzen angekommen“, meint Elvira Illgen.

Das bezieht sich auch auf die Räume. Frank Götzel kritisiert, dass nicht nur die dafür vorgesehenen Bereiche, sondern auch ein Teil des Gastraumes als Lager genutzt wird und dadurch die Zahl der Sitzplätze stark reduziert ist. Das sei allerdings unumgänglich, meint Schippan. „Um 650 Familien – und mehr – kontinuierlich versorgen zu können, bedarf es einer ausgefeilten Logistik“, erklärt er. Die Tafel habe keinen Einfluss auf die Art und Anzahl der gespendeten Produkte. Deshalb müssten längere Durststrecken, in denen es nur ein geringes Spendenaufkommen gibt, überbrückt werden. Andererseits komme es vor, dass größere Mengen gespendet werden, die gelagert werden müssen und dafür die vorgesehenen Flächen nicht ausreichen. Um das Angebot möglichst abwechslungsreich zu gestalten, sei eine Lagerhaltung unumgänglich. „Wir bekommen auch immer wieder länger haltbare Waren“, so Elvira Illgen. Aus diesen Gründen sei die Nutzung eines Teils des vorderen Raumes erforderlich. Denn die hinteren Räume seien den Lebensmitteln vorbehalten, die gekühlt werden müssen.

Verband bietet Alternativen an

Trotzdem wünschen sich die Awo-Mitglieder, die Räume wieder mehr nutzen zu können. Doch durch die betrieblichen Abläufe bei der Tafel sei das schwierig. „Glücklicherweise befinden wir uns in Döbeln in der komfortablen Situation, dass wir den Mitgliedern mehrere Alternativen für ihre Aktivitäten anbieten können. Dies haben wir in der Vergangenheit auch schon getan“, erklärt Daniel Schippan. Eine weitere Alternative soll in einem gemeinsamen Gespräch erörtert werden. Dazu habe der Vorsitzende des Kreisverbandes Olav Chemnitz den Ortsverein bereits Anfang Juli um Terminvorschläge gebeten – „bisher leider ohne Reaktion“. Frank Götzel meint, dass sich diese Alternativen in den Neubaugebieten befinden. „Für viele unserer Mitglieder ist die Busfahrt dorthin aber zu teuer“, sagt er. Die Tafel liege dagegen zentral und sei für die meisten gut erreichbar.

Dadurch, dass das Restaurant mit Herz nicht mehr als Begegnungsstätte genutzt werden kann, fühlt sich der Vorstand des Döbelner Ortsvereins in seiner Arbeit ausgebremst. „Wir erwarten, dass der Geschäftsführer für unsere Mitglieder eintritt“, meint Frank Götzel. „Als Mitgliederverband sind uns alle unsere Ortsvereine und Mitglieder wichtig“, entgegnet Schippan. Zum Kreisverband gehören mehr als 500 Mitglieder in neun Ortsvereinen. „Zwei- bis dreimal im Jahr führen wir eine Kreisausschusssitzung durch, in der über die neuesten Entwicklungen informiert wird. Auch die Ortsvereine haben hier Gelegenheit, über ihre Arbeit an der Basis zu berichten und über dieses Gremium auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen“, so der Geschäftsführer.

Seit mehreren Jahren würden die Aktivitäten der Ortsvereine gefördert. Dazu sei eine Förderrichtlinie erarbeitet worden, von der auch Döbeln schon mehrmals profitiert habe, sagt Schippan und ergänzt: „Der Ortsverein Döbeln ist unser mitgliederstärkster Verband und wir freuen uns über das große Engagement der vielen Helfer und Unterstützer, die das ermöglichen.“

