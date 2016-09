Komplizierter Straßenbau in Gombsen Die Baumschulenstraße und die Kreischaer Straße sollen ab 2017 saniert werden. Es gibt mehrere Varianten.

Die Baumschulenstraße ist marode. Außerdem fehlt ein Fußweg.



Enge Fahrbahnen, keine Fußwege und Probleme bei der Entsorgung von Regenwasser – die Baumschulenstraße und die Kreischaer Straße in Gombsen müssen saniert werden. Schon im Frühjahr wurden die Straßen vermessen und ein Baugrundgutachten erstellt. Die Bauarbeiten könnten im nächsten Jahr mit dem ersten Abschnitt der Baumschulenstraße beginnen und 2018 auf der Kreischaer Straße fortgesetzt werden. Die Sanierung wird voraussichtlich mehr als eine Million Euro kosten, inklusive Fördermitteln. „Ohne Förderung wird nichts passieren“, sagte Kreischas Bauamtschef Tino Preikschat im Technischen Ausschuss. Dort hat ein Dresdner Ingenieurbüro nun die ersten Pläne für die Sanierung vorgestellt. „Wir wollen die Chance nutzen, die wir jetzt haben, um mögliche Varianten zu prüfen“, so Preikschat. Besonders über drei Problemstellen wird diskutiert.

Problem 1: Wie groß wird die Kreuzung Lockwitzer Straße/Baumschulenstraße?

Der erste Bauabschnitt soll am neuen Wohngebiet auf der Baumschulenstraße beginnen. Geplant ist, die Straße auf 4,50 Meter Breite auszubauen. Wegen der momentan unklaren Verkehrsführung soll die Kreuzung an der Rosenschänke verändert werden: die Kreischaer Straße wird verengt, um die breite Kurve zur Baumschulenstraße aufzulösen.

Im Bereich bis zur Rosenschänke soll ein 1,50 Meter breiter Gehweg auf der nördlichen Straßenseite verlaufen, im Abschnitt zwischen Rosenschänke und Lockwitzer Straße südlich. So kommen die Fußgänger sicher zur Kreischaer Straße und per Überweg auch von einer Straßenseite auf die andere. Geplant ist, die Gehwege überall mit überfahrbaren Bordsteinen auszustatten – so können auch Lkws und Pkws auf der Straße aneinander vorbeifahren. Der Platz an der Einmündung zur Teichstraße soll erhalten bleiben. „Die Gemeinde hat sich hier vier Stellplätze gewünscht“, sagt Grit Stahlberg vom zuständigen Ingenieurbüro. Der Baum bleibt stehen, die Container werden neu geordnet oder versetzt. Außerdem soll auf 700 Meter Länge ein neuer Regenkanal gebaut werden.

Diskussionen gibt es über den Anschluss der Baumschulenstraße an die Lockwitzer Straße. „Die Kreuzung ist kompliziert“, sagt Grit Stahlberg. Die Ingenieure haben einen Ausbau der jetzigen Straßenmündung vorgeschlagen. Ziel ist es, die Autofahrer im rechten Winkel auf die Staatsstraße zu führen – alles andere werde nicht genehmigt, so Stahlberg. Ein alternativer Ausbau der Brandmühlenstraße sei schwierig. Bei 4,50 Meter Straßenbreite müssten viele Bäume gerodet und Mauern und Zäune der Hauseigentümer abgerissen werden – die stehen auf öffentlichem Grund.

Eine andere Variante wäre, die Brandmühlenstraße zu einer reinen Anliegerstraße zu machen und eine neue Trasse durch die Grünfläche zu bauen. „Da sehe ich Probleme“, sagt Preikschat. Die Grünfläche sei ein Ausgleich für das Wohngebiet Gombsen I. Um die zu nutzen, müsste der Bebauungsplan geändert werden, das Landratsamt muss dem zustimmen. Auch die Bushaltestelle an der Dresdner Straße müsste versetzt werden.

Problem 2: Ein Kreisverkehr an der Einfahrt in die Kreischaer Straße?

Durch die Sanierung der Kreischaer Straße soll sich auch die Situation an der Einfahrt von der Dresdner Straße verbessern. Direkt neben der Einfahrt mündet auch die Straße An der Wolfsschlucht, die zur Bavaria-Klinik führt. Wenn Autofahrer aus Richtung Zentrum kommen und rechts blinken, komme es oft zu Irritationen, weil nicht klar ist, in welche Straße sie abbiegen wollen. „Bürger hatten sich hier einen Kreisverkehr gewünscht“, sagt Tino Preikschat. Das Ingenieurbüro hat mehrere Varianten geprüft. Für einen Kreisverkehr mit 28 Metern Durchmesser und grüner Mittelinsel müsste die Gemeinde mehrere Grundstücke kaufen. Außerdem wäre die Brücke über den Lockwitzbach problematisch, so die Ingenieure.

Geprüft wurden auch Minikreisverkehre mit einem Durchmesser von 13 bis 22 Metern und überfahrbarer Mittelinsel für Lkws. „Der Grunderwerb wäre immer noch einschneidend“, sagt Stahlberg. Die Verkehrssituation würde ein Kreisverkehr nicht lösen. Dazu wären tiefergehende Planungen notwendig, außerdem müsste sich die Gemeinde mit dem sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr abstimmen, weil die Dresdner Straße eine Staatsstraße ist. Deswegen ist auch eine Ampelregelung schwierig. „Das gibt die Situation noch nicht her“, so Preikschat. Dafür muss die Gemeinde Verkehrszahlen vorlegen. Eine Ampelanlage wäre auch sehr teuer.

Problem 3: Wird die Kreischaer Straße zur Einbahnstraße?

Um die Verkehrssituation auf der Kreischaer Straße zu entspannen, gibt es Überlegungen, sie zur Einbahnstraße zu machen. Damit wäre von der Dresdner Straße nur noch die Einfahrt möglich, Autofahrer aus Richtung Baumschulenstraße müssten über die Bergstraße zur Dresdner Straße fahren. „Allerdings ist die Ausfahrtssituation an der Kreuzung Bergstraße/Dresdner Straße auch nicht ideal“, sagte Kreischas Bauamtsleiter. Variante zwei: Die Kreischaer Straße wird komplett zur Einbahnstraße, der Verkehr in Richtung Dresdner Straße über die Baumschulenstraße geleitet. Dafür müsste die Kreuzung an der Rosenschänke ausgebaut werden.

Weil die Straße im unteren Bereich enger ist, können auch nur 1,30 Meter breite Fußwege gebaut werden. Geplant sind sowohl eine Treppe von der Bushaltestelle zur Kreischaer Straße als auch ein Übergang zur Straße an der Wolfsschlucht.

Die Pläne für die Sanierung der beiden Gombsener Straßen werden am 28. September in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Die findet um 19 Uhr im Kreischaer Vereinshaus, Haußmannplatz 8, statt.

