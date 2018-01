Komplizierter Breitbandausbau

In welchen Ortsteilen sind die Arbeiten bereits abgeschlossen? Die Tiefbauarbeiten sind in den Ortsteilen Schlottwitz, Dittersdorf, Oberfrauendorf, Hirschbach, Hausdorf, Börnchen, Bärenhecke, Luchau und der Kernstadt abgeschlossen. „Es kann lediglich noch zu vereinzelten Restarbeiten kommen, da noch offene Gruben geschlossen werden müssen“, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner.

In welchen Ortsteilen ist die Telekom gegenwärtig tätig?

Aktuell werden in vielen Ortsteilen weitere neue Kabelverzweiger errichtet. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Arbeiten in Johnsbach, Niederfrauendorf und Reinhardtsgrimma. Auch in Cunnersdorf haben die Arbeiten begonnen. Da hier Straßen gequert werden müssen, muss sich die Telekom mit den zuständigen Behörden abstimmen. „Leider verzögern sich die weiteren technischen Schritte, sodass vielerorts die Baustellen sehr lange stehen“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler. Gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Winterbeginn hatte die Stadt die Telekom daher nochmals gebeten, die Baustellen so schnell wie möglich abzuschließen.