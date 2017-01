Kompliziert aber machbar Der Verkauf sollte keine Probleme darstellen, beim Ausbau der Red-Bull-Arena warten ein paar mehr Herausforderungen. Leipzigs Oberbürgermeister ist dennoch zuversichtlich.

Derzeit passen 42 558 Zuschauer ins Leipziger Stadion. Nach dem Ausbau sollen es 58 000 sein. © dpa

Am Stadtrat dürfte der geplante Verkauf der Red-Bull-Arena an RB Leipzig nach Einschätzung von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung nicht scheitern. Dazu werde es sicherlich ein positives Votum geben, sagte das 58 Jahre alte Stadtoberhaupt in einem Interview. Ein Termin für die Abstimmung liegt noch nicht vor.

Jung betonte allerdings, dass der nachfolgende Ausbau der ehemaligen WM-Arena kompliziert sei. „Ich glaube, dass wir das schaffen, aber es sind eine ganze Reihe von Prüfungen notwendig“, sagte Jung. Dabei spielen emissions- und verkehrsrechtliche Fragen die größte Rolle.

Was den Schallschutz betrifft, dürfte sich das technisch aber auch lösen lassen, meinte Jung. Verkehrstechnisch setzt er auf das Konzept, dass sich bei den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bereits bewährt hatte. „Möglichst wenig Individualverkehr, möglichst große Nutzung öffentlicher Transportmittel. Zudem kann man ja vom Hauptbahnhof das Stadion in rund 20 bis 25 Minuten zu Fuß erreichen.“

Jung bezeichnete den Entschluss der RB-Verantwortlichen, das Stadion zu kaufen anstatt ein neues an anderer Stelle zu bauen, als „sehr wichtige Entscheidung. Die Vorstellung, dass irgendwann ein Stadion auf einer grünen Wiese und vielleicht eine Ruine mitten im Wohngebiet stehen, ist stadtplanerisch mehr als beunruhigend“.

Kurz vor Weihnachten hatte RB den geplanten Kauf bekannt gegeben. Das Stadion soll so ausgebaut werden, dass 58 000 Zuschauer Platz haben. Derzeit ist die Arena mit 42 558 Besuchern ausverkauft.

Generell hob Jung die große Aufmerksamkeit hervor, die der derzeitige Tabellenzweite auch international hervorrufe. „Der Taxifahrer in Tel Aviv, der Generalsekretär der kommunistischen Partei in Vietnam, oder irgendjemand in London - egal, wo ich hinkomme, ich werde darauf angesprochen.“ Diese Bekanntheit ist für Jung auch in der Art des Sponsorings und der Struktur des Vereins begründet.

Dieser war erst im Mai 2009 gegründet worden. Sponsor ist der österreichische Getränkehersteller Red Bull. Im vergangenen Sommer schaffte RB Leipzig den Aufstieg in die Bundesliga und ist derzeit mit nur drei Punkten Rückstand auf Titelverteidiger und Spitzenreiter FC Bayern auf Champions-League-Kurs. (dpa)

