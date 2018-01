Kompletter Stromausfall Die Stromversorgung im Dippser Ortsteil Hennersdorf brach für mehr als 24 Stunden zusammen. Ein Generator musste aushelfen.

In Hennersdorf war für mehr als 24 Stunden von der Stromversorgung abgeschnitten. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Hennersdorf ist von Donnerstagvormittag bis Freitag um 13 Uhr von einem mobilen Generator mit Strom versorgt worden. Am Mittelspannungskabel im Ort hat es am Donnerstag gegen 9.15 Uhr eine Störung gegeben, wie Claudia Kuba, die Sprecherin von Enso Netz informierte. In der Folge ist ein Bauteil in der Umspannstation im Ort durchgebrannt. Am Donnerstagmittag hatte die Enso den mobilen Generator angeschlossen. Am Freitagmittag waren dann die Reparaturen soweit abgeschlossen, dass der Strom wieder aus dem Netz floss und der Generator abgezogen wurde. (SZ/fh)

zur Startseite