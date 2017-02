Kompletten Sattelzug gestohlen Ottendorf-Okrilla. Am Sonntagnachmittag erhielt der 59 Jahre alte Inhaber einer Spedition von einem automatischen Kontrollsystem die Nachricht, dass einer seiner Sattelzüge in Polen fuhr. Eigentlich hätte der rote Laster mit dem Kennzeichen ERZ-RT 808 mit dem Krone-Kühlauflieger, Kennzeichen ERZ-RT 818, im Gewerbegebiet am Bergener Ring in Ottendorf-Okrilla stehen müssen. Dort hatte ein Fernfahrer das Gespann am Freitagabend abgestellt. Der Spediteur informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wo sich der Kühlzug derzeit befindet, ist nicht bekannt. Den Verlust bezifferte der Unternehmer mit rund 170000 Euro.

Unfall nach Reifenschaden auf der Autobahn Bautzen. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Salzenforst und Bautzen-West sind am Montag gegen 6.25 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach einem Reifenschaden geriet ein Mazda ins Schleudern und kollidierte mit einem rechts von ihm fahrenden Opel. Dieses Auto kam seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanke. Die beiden 44 und 56 Jahre alten Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wurde auf rund 2600 Euro geschätzt.

Autodieb auf frischer Tat gestellt Pulsnitz. Die Polizei hat am Sonntag gegen 17.45 Uhr in Pulsnitz einen Autodieb in der Nähe des Bahnhofs auf der Flucht gestellt. Aufmerksame Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert. Ein 33-jähriger Rumäne hatte an der Gartenstraße mit einem gestohlenen Opel Corsa einen parkenden VW Up gerammt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Dem 61-jährigen Eigentümer des Corsa war am Sonnabend am Leipziger Hauptbahnhof sein Rucksack mitsamt dem Fahrzeugschlüssel gestohlen worden. Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für den schnellen und genauen Hinweis.

Polizei muss bei Familienstreit eingreifen. Singwitz. Am Sonntagabend riefen gegen 19.20 Uhr in Singwitz Zeugen die Polizei zur Wilthener Straße. Ein 32-Jähriger war mit seiner 44 Jahre alten Frau in Streit geraten. Die Polizisten versuchten, den alkoholisierten Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte die Beamten und schlug um sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Eine hinzu gerufene Notärztin entschied, dass der 32-Jährige in ein Fachkrankenhaus eingewiesen wurde. Die Beamten begleiteten den Transport des Krankenwagens.

Unter Drogen am Steuer Weißenberg. Am Sonntagnachmittag beendete die Polizei auf der Autobahn bei Weißenberg die Reise eines 33-jährigen Mannes. Bei der Kontrolle des Ford-Fahrers fiel den Beamten auf, dass er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Zudem war der Tatverdächtige im Besitz einer geringen Menge Crystal. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten die Drogen sicher.

Mit 2,58 Promille Unfall gebaut Malschwitz/Preititz. Am späten Sonntagabend kam es auf der Straße zwischen Malschwitz und Preititz zu einem Unfall. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter gegen 21.05 Uhr die Strecke und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Bulli überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des leicht verletzten Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,58 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme, stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Nummernschild gestohlen Bischheim. Am Sonntagnachmittag haben in Bischheim Diebe das Nummernschild eines Skoda entwendet. Der Wagen mit den Kennzeichen VS-LK 7000 befand sich an einer Kleingartenanlage. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 70 Euro.

Hundewelpen in Renault gefunden Burkau. Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei auf der Autobahn bei Burkau einen polnischen Renault Master. Während der Kontrolle stellten die Beamten unter dem Beifahrersitz einen ausgewachsenen Hund fest. Unmittelbar davor stand eine kleine Box, in der sich zwei Hundewelpen befanden. Der Fahrer gab an, die Hunde mit nach Bonn nehmen zu wollen. Da er für die Hunde keine Impfbescheinigungen und erforderliche Dokumente vorweisen konnte, bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz. Die zwischenzeitlich informierte Amtstierärztin untersuchte die Hunde und stellte zum Glück keine körperlichen Mängel fest. In Absprache mit der Amtstierärztin und dem polnischen Fahrer beendete dieser seine Fahrt und fuhr zum Wohle der Hunde wieder zurück nach Polen.