Kompletten Radsatz in Löbau gestohlen

Symbolbild. © dpa

Löbau. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen kompletten Satz Aluräder mit „Nexon“-Bereifung im Wert von 400 Euro aus einem Container an der Weißenberger Straße in Löbau gestohlen. Dafür hatten die Täter das Vorhängeschloss zum Reifencontainer aufgebrochen, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit. Den dabei entstandenen Sachschaden beträgt beziffert sie mit 20 Euro. (SZ)

