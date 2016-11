Komplette Brücke hängt am Kran Auf einer Baustelle am Sohlander Mühlenweg gibt es am Mittwoch eine spektakuläre Aktion.

Symbolfoto © dpa-tmn

Ein nicht alltägliches Schauspiel gibt es am Mittwoch in Sohland zu erleben. Am Mühlenweg wird eine komplett vormontierte Geh- und Radwegbrücke per Kran auf die neu errichteten Widerlager gesetzt. Das passiert voraussichtlich zwischen 9 und 10 Uhr. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung Sohland. – Die neue Brücke, die über die Spree führt, ersetzt das alte Bauwerk, das beim Hochwasser stark beschädigt wurde. Baubeginn war im Juli dieses Jahres. Im kommenden Jahr soll auch noch der ebenfalls flutgeschädigte Mühlenweg instand gesetzt werden.

Insgesamt sind für die Baumaßnahme 294 000 Euro eingeplant. Das Geld kommt aus dem Programm zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Den Auftrag hat die Gemeinde Sohland an die Firma EST Ebersbacher Straßen- und Tiefbau Neugersdorf vergeben. Die Baustelle befindet sich in Nähe der Himmelsbrücke und der Hauboldsmühle. (SZ/ks)

zur Startseite