Kompetenz geht vor Noten In der Freien Werkschule lernen Grundschüler nicht in Klassen, sondern jahrgangsgemischt. Drei Jahre Planung zahlen sich jetzt aus, sagen die Lehrer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hortpädagogin Christina Böer-Schulz kommt regelmäßig an die Freie Werkschule und unterstützt den Unterricht, indem sie mit den Grundschülern musiziert oder – wie hier zu sehen – bei handwerklichen Aufgaben hilft. In Lerngruppen beschäftigen sich Schüler mit den unterschiedlichsten Aufgaben. © Claudia Hübschmann Hortpädagogin Christina Böer-Schulz kommt regelmäßig an die Freie Werkschule und unterstützt den Unterricht, indem sie mit den Grundschülern musiziert oder – wie hier zu sehen – bei handwerklichen Aufgaben hilft. In Lerngruppen beschäftigen sich Schüler mit den unterschiedlichsten Aufgaben.

Allmorgendlicher Ritus im Grundschulbereich der Freien Werkschule: Der Morgenkreis, bei dem die Schüler von Erlebnissen berichten, kleine Vorträge halten oder singen.

Um kurz nach halb zehn macht es „Dong“ in einigen Klassenzimmern der Freien Werkschule Meißen. Dann beginnt bei den Grundschülern der alltägliche Morgenkreis. Einige von ihnen sind schon seit fast drei Stunden im Haus, wurden zunächst von einer Hortnerin betreut, bevor es zwischen 8.30 und 9.15 Uhr mit offenem Unterricht weiterging. „Darin arbeiten die Schüler einige Zeit an einem Thema, das sie selbst auswählen“, sagt Lehrer Tobias Schumann, stellvertretender Leiter der Grundschule. Jetzt, im Morgenkreis, sitzen der 48-Jährige und zwei Kolleginnen mit insgesamt 32 Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren zusammen – und zwar auf dem Boden, kniend oder mit angewinkelten Beinen.

Nach dem „Dong“ gehen zwei Schüler aus dem Kreis in dessen Mitte, entzünden eine Kerze. Während anschließend alle im gleichen Rhythmus klatschen, gibt Clara das Zeichen zum Durchzählen. Die Schülerin in Jahrgangsstufe 4 hat heute Kreisdienst, gibt sozusagen den anderen vor, welcher Punkt als nächstes auf der Tagesordnung steht.

Zunächst singen die Schüler mit ihren Lehrern – die an der Werkschule mit „Du“ und nicht „Sie“ angesprochen werden – von Hortpädagogin Christina Böer-Schulz auf der Gitarre begleitet, ein Lied. Anschließend darf jeder im Kreis ansprechen, was ihn oder sie in den letzten Tagen bewegt hat, was schön oder eben nicht so schön gewesen ist. „Dadurch lernen sich auch die Kinder besser kennen, schaffen zueinander Nähe“, sagt Tobias Schumann. Während Elisabeth davon erzählt, wie sehr sie sich auf ein Schulfest mit ihrer kleinen Schwester freut, berichtet ein Mitschüler, wie froh er sei, dass sein Papa nach einem Achillessehnenriss wieder aus dem Krankenhaus gekommen sei. Bevor Clara dann einige Briefe aus dem für die Schüler eingerichteten Nachrichtenkasten verteilt, bestimmt sie einen Mitschüler, der eine Quizfrage laut vorliest. „Welcher Muskel ist für das Lachen zuständig?“, lautet die Frage.

Niveaustufen und Fachbereiche

Alle Schüler wählen unter drei Antwortmöglichkeiten aus. Am Ende wird aufgelöst. Im morgendlichen Schülerkreis herrscht eine lockere, trotzdem konzentrierte Atmosphäre.

Lautes Reinrufen oder störendes Gemurmel gibt es so gut wie nicht. Warum das so ist und welchen pädagogischen Ansatz die Lehrer damit verfolgen, darüber könnte Tobias Schumann stundenlang referieren. Wichtiger sei jedoch ein grundsätzlicher Erfolg, zu dem er etwas sagen möchte. „Wir sind an der Grundschule zu Beginn des letzten Schuljahres zum jahrgangsgemischten Lernen übergegangen. Die Schüler lernen seitdem in vier gemischten Stammgruppen zu jeweils acht Kindern des ersten bis vierten Jahrgangs.“ Eine Trennung der Klassen 1 bis 4 hinsichtlich der zu vermittelnden Lerninhalte gibt es an der Freien Werkschule nicht. „Dafür wurden die Inhalte des Grundschullehrplans in so genannten Kompetenzrastern zusammengefasst“, erzählt der Lehrer. Dabei werden die Kompetenzen nach Fachbereichen und drei Niveaustufen aufgeschlüsselt.

„Im Laufe der Grundschulzeit sollen die Schüler möglichst alle im Kompetenzraster verzeichneten Kompetenzen erwerben. Dabei ist es nicht erheblich, wann und auf welchem Weg sie das tun“, so Schumann.

Grundlage für diese Form der Vermittlung von Kenntnissen sei das offene Lernen, ergänzt die Geschäftsführerin der Freien Werkschule Dorothee Finzel. „Dabei wird die Verantwortung im Gegensatz zum Frontalunterricht den Schülern gegeben.“ Die Lehrer sollten Lernprozesse ermöglichen und begleiten – über Inhalte und investierte Zeit entschieden die Lernenden selbst. Dass diese Herangehensweise nicht bedeute, dass jeder machen kann, was er will, bekräftigt Tobias Schumann: „Offenen Unterricht haben wir an drei bis vier Tagen in der Woche. Er wird durch zwei Fachtage ergänzt, bei denen Mathematik, Deutsch, Englisch, Religion oder Kunst nicht zu kurz kommen. Außerdem bieten wir am Nachmittag vielfältige Kurse an, die eher handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten befördern“, sagt er. Auch wenn es bis zur Jahrgangsstufe 4 keinerlei Noten gibt, kontrollieren Eltern und Lehrer die Fortschritte der Schüler.

Dazu führen diese Sammelmappen und Hefter, worin Lernerfolge nach Überprüfung der Pädagogen abgehakt und unterschrieben werden. „Weil wir viel von diesem Ansatz halten, haben wir auch sehr lange darum gerungen. Das war nicht immer einfach“, sagt Finzel und meint damit Zweifel sowohl unter Lehrern als auch den Eltern.

Mehr als drei Jahre habe man intern gefeilt, um den jahrgangsübergreifenden Unterricht einzuführen, habe das Vorhaben auch bei der Bildungsagentur anmelden und die Inhalte erklären müssen.

„Heute sehen wir, wie sehr diese Lernform die Gemeinschaft stärkt und das Alter der Lernenden in den Hintergrund rückt“, so Finzel.“ Dass die positiven Seiten überwiegen, mache die Werkschule nicht nur am subjektiven Befinden der Lehrer fest. „Wir haben die Eingliederung des Systems im ersten Jahr von Forschern der TU Chemnitz begleiten lassen. In diesem Jahr entstehen Bewertungsbögen zum Lernen in jahrgangsübergreifenden Gruppen durch Forscher der TU Dresden“, berichtet Finzel. Die bisherigen Ergebnisse zeigten: Zwang oder frühzeitiges Aussortieren von Schülern behindere die Motivation. An der Werkschule gehe man einen anderen Weg. Für Eltern ist dieser gleichwohl nicht ganz preiswert. Rund 1 600 Euro zahlen sie im Jahr für die Beschulung ihres Kindes.

zur Startseite