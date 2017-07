Komparsen für Imagefilme gesucht Die Produzenten wollen im September drehen. Dafür brauchen sie neben einer Familie auch eine Fußballmannschaft.

Für mehrere Filmproduktionen in Pirna benötigt die Leipziger Agentur twenty4pictures noch Laiendarsteller. „Wir suchen Einzeldarsteller, Komparsen, einen Fußballverein, ein älteres Ehepaar und eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater, Tochter und Sohn“, sagt Agentur-Mitarbeiterin Suse Eckart. Die Dreharbeiten sollen an einem September-Tag stattfinden. „Für Spesen und Verpflegung ist gesorgt.“

Interessenten können auf der Website www.castanet.de ein eigenes Profil erstellen und sollten dabei mindestens zwei Fotos von sich hochladen. Nach der Registrierung sollten sie eine Mail an info@castanet.de schreiben mit dem Wortlaut „Ich möchte mitmachen und habe mein Profil jetzt erstellt.“ So kann die Agentur Interessenten für die Dreharbeiten in Pirna schneller zuordnen.

Worum genau es in den Produktionen gehen wird, dazu hält sich Eckart auf SZ-Nachfrage bedeckt. Offenbar arbeitet die Filmagentur mit der Stadtverwaltung zusammen, um mehrere Imagefilme über Pirna zu drehen. Wie lange diese gehen sollen und wo sie einmal gezeigt werden, bleibt vorerst geheim. (SZ/hoe)

