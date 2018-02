Rampenfieber Kompakt, aber reich Andreas Herrmann über die aktuelle Theaterwoche

Andreas Herrmann © Pawel Sosnowski

Diesmal reduziert sich die Theaterwoche in Sachen Höhepunkte zwar aufs Wochenende, aber das hat es dermaßen in sich, dass Teilen nottäte.

Echtes Premierenfieber bricht aber nur Samstag, im Norden und auf den jeweils kleineren Spielstätten aus – dafür aber mit recht üppigem Personal. So wie in Cottbus, wo auf der Kammerbühne „Juliet Letters“ also „Briefe an Julia“ als Ballett von Adriana Mortelliti mit acht Tänzern zur Uraufführung kommt – und zwar zu Musik von Radiohead und dem seligen Leonard Cohen.

Die Neue Bühne Senftenberg wagt hingegen harten Tobak, denn Konstantin Küspert ist als frischer produktiver Dramatiker nicht ohne, doch sein „Europa verteidigen“, vor anderthalb Jahren in Bamberg uraufgeführt, ward bei den renommierten Mülheimer Theatertagen mit dem Publikumspreis bedacht. Dieses Stück, einst für zwei Damen und drei Herren konzipiert, inszeniert nun Dominic Friedel, der als Armin-Petras-Schüler furios mit „Sterne über Senftenberg“ von Fritz Kater hier debütierte.

Weil das Görlitzer Musikensemble frisch aus dem Winterurlaub zurück ist, bekommen die Zittauer nun die jüngste Opernregie ihrer Schauspielintendantin Dorotty Szalma erstmals serviert: „Der Konsul“ – eine tragische Botschaftsflüchtlingsgeschichte des Italieners Gian Carlo Menotti, der im amerikanischen Exil neben der Musik auch das Libretto schuf. Es spielt in einem unbestimmten europäischen Land der Gegenwart und besticht durch feine Traumsequenzen und absurde Tanzszenen in einem grandiosen Bühnenbild von Gretl Kautzsch samt einer omnipräsenten Patricia Bänsch in der Hauptrolle als Magda Sorel mit jugendlich-dramatischem Sopran – es gibt noch Karten!

Das Zittauer Ensemble kontert zeitgleich mit der Komödie „Liebe Diebe“ in Görlitz – und Bautzen bietet für all das mit „Birkenbiegen“ und ihrem Burgtheater als „Museum der Deutschen“ einen gelungenen zeitgenössischen Rahmen.

