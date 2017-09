Kommwohnen setzt 1 000 Euro Belohnung aus

Wer ist für die Brände in Görlitz-Rauschwalde verantwortlich? © Danilo Dittrich

Görlitz. Die beiden Brände auf der Görlitzer Arthur-Ullrich-Straße in dieser Woche sorgen bei Kommwohnen für große Bestürzung. „Die betroffenen Autos gehören zum größten Teil Kommwohnen-Mietern genauso wie die Carports selbst“, erklärt Kommwohnen-Sprecherin Jenny Thümmler. In der Nacht zum Montag und zum Dienstag hatten jeweils Autos in Flammen gestanden, die Umstände deuten auf Brandstiftung hin. Um das schnelle Ende dieser Machenschaften zu unterstützen, setze das Wohnungsbauunternehmen eine Belohnung von 1 000 Euro für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen, sagte Frau Thümmler.

Zugleich startete die Kriminalpolizei einen Zeugenaufruf. „Für die bereits laufenden Ermittlungen sind Hinweise von Anwohnern oder Passanten von hohem Wert“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup. Die Ermittler fragen: Wer hat am Sonntagabend, gegen 21 bis 21.30 Uhr, sowie am Montagabend, gegen 22.30 bis 23 Uhr, an dem Carport an der Arthur-Ullrich-Straße Personen gesehen, die an parkenden Autos hantierten?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Schließlich teilte Knaup mit, dass die Polizei verstärkt Streifen in dem Wohngebiet einsetzen werde. (szo)

zur Startseite