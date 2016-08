Kommunen testen Elektro-Flitzer Im Städtebundgebiet ist in den nächsten drei Wochen ein Elektroauto unterwegs. Die Ladesäule „wandert“ mit.

Julia Schübbe vom Stromversorger Envia übergibt das Test-Auto an die Vertreter der Sachsenkreuzstädte: Ronald Kunze (Hartha), Tobias Goth (Leisnig) und Michael Wittig (Waldheim, von links). © Heike Heisig

Stadtelektriker Bernd Starke hat zum Altstadtfest Notdienst. Ist seine Hilfe nötig, wird er zum Einsatz mit einem Elektroauto fahren. Nächste Woche nutzen das dann Mitarbeiter des Leisniger Bau- und Ordnungsamtes für alle Verwaltungsaufgaben. „Sie fahren auf Baustellen oder zu anderen Terminen“, so Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Auch der Vollzugsbedienstete wird damit unterwegs sein“, ergänzt Harthas Rathauschef Ronald Kunze (parteilos). In Waldheim werden Mitarbeiter des Rathauses das Fahrzeug ebenfalls nutzen und testen. Den Schlüssel dafür hat Julia Schübbe vom Fahrpark des Energieversorgers Envia am Freitag an die Vertreter der Kommunen des Städtebundes Sachsenkreuz übergeben. Danach gab es eine Einweisung in die Technik und eine Testfahrt. Immerhin soll das Fahrzeug nach 22 Tagen möglichst ohne Schaden wieder an Envia zurückgegeben werden.

Leisnig, Waldheim und Hartha gehören zu den insgesamt 27 Städten und Gemeinden, die sich im Einzugsbereich des Stromversorgers an Testwochen beteiligen dürfen. Ziel ist es, herauszufinden, ob Elektromobilität zur jeweiligen Kommune passt und wie wirtschaftlich sie im Vergleich zur bisherigen Fahrzeugtechnik ist.

„Ich denke mal, jede Kommune macht sich über umweltgerechte Verhaltens- und Arbeitsweisen ihre Gedanken“, so Tobias Goth. Leisnig könnte sich zum Beispiel vorstellen, im Bereich des Stadtbad-Parkplatzes eine Ladesäule für Elektro-Autos aufzustellen. Für Hartha spielt diese Art Infrastruktur laut Ronald Kunze im Moment überhaupt keine Rolle. Der Bürgermeister begründet das mit hohen Anschaffungskosten für die Ladesäulen – die für das Testfahrzeug kostet rund 8 000 Euro – und der Tatsache, dass es keine Förderungen gibt.

Das jedoch soll sich ändern. Eine Ladesäulenverordnung ist im Gespräch. Die soll den Aufbau der Infrastruktur für Ladestationen vorantreiben. Mit sage und schreibe 300 Millionen Euro will die Bundesregierung das im kommenden Jahr fördern.

Auch Envia unterstützt den Strukturaufbau. Nach Angaben des Versorgers stehen in der Region inzwischen 16 öffentliche Ladesäulen von Envia zur Verfügung. Eine solche Säule soll im nächsten Jahr auch auf dem Roßweiner Marktplatz entstehen. Der wird 2017 zwischen der Döbelner Straße und dem ehemaligen Hotel Herkules noch grundhaft ausgebaut.

Für das Testfahrzeug, das die drei Städte gerade benutzen dürfen, gibt es übrigens eine mobile Ladesäule. Die „wandert“ mit von Leisnig nach Hartha und Waldheim. Eine Akkuladung reicht für eine Fahrstrecke von ungefähr 150 Kilometern.

