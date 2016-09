Kommunen suchen neue Bauplätze Glaubitz und Nünchritz wollen junge Familien aufs Land ziehen. Doch es mangelt an geeigneten Flächen.

Bauland ist knapp. Nun soll der Flächennutzungsplan überarbeitet werden. © Symbolfoto: Eckert

Die Gemeinden Glaubitz und Nünchritz können Bauwilligen kaum noch Flächen anbieten. Deshalb hat jetzt die Arbeit an der Änderung des Flächennutzungsplanes unter der Federführung der Arnold Consult AG aus Meißen begonnen. In diesem Jahr sind dafür 15 000 Euro eingeplant. Bis zum Dezember soll ein Entwurf vorliegen, der Anfang 2017 in den Gemeinderäten beider Kommunen diskutiert werden soll. Bis dahin steht vor allem die Frage im Raum, wo überhaupt noch Eigenheime entstehen könnten.

Im Westen wird Nünchritz von Glaubitz begrenzt, im Osten von Wacker, im Norden vom Landschaftsschutzgebiet und im Süden von Überschwemmungsflächen, sagte Bauamtsleiter Uwe Riedel. Deshalb müsste jetzt erst einmal untersucht werden, wo es noch kommunale Flächen gibt und ob sie sich als Eigenheimstandort eignen.

„Die Anfragen sind da“, sagte der Rathausmitarbeiter zur Nachfrage. Zurzeit könne man aber nur noch zwei Wohnbaustellen anbieten – eine in Nünchritz und eine in Merschwitz. Und auch in Glaubitz seien zurzeit alle Flächen veräußert. (SZ/ste)

